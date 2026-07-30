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Friendship Day: ജൂലൈയിലോ ഓഗസ്റ്റിലോ? എന്നാണ് ശരിക്കും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ?

Friendship Day 2026: എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്?

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 30, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:10 PM IST
Friendship Day: ജൂലൈയിലോ ഓഗസ്റ്റിലോ? എന്നാണ് ശരിക്കും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ?
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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