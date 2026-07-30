/Friendship Day: ജൂലൈയിലോ ഓഗസ്റ്റിലോ? എന്നാണ് ശരിക്കും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ?

1958 ജൂലൈ 30ന് പരസ്പര സൗഹൃദത്തിലൂടെ ആഗോള സമാധാനം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റാമോൺ അർട്ടെമിയോ ബ്രാച്ചോ എന്ന പരാഗ്വേ ഡോക്ടർ ആണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ ആശയത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട്, 2011-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജൂലൈ 30 ഔദ്യോഗികമായി 'അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ ദിനമായി' (International Day of Friendship) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒത്തുകൂടാനും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറാനും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വാരാന്ത്യ ദിവസമായതിനാലാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒരു അവധിക്കാല ആശയമെന്ന നിലയിലാണ് ഈ ദിവസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്.
ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 2 ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ. ഈ ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം സൗഹൃദ ദിനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മനോഹാരിത ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ആഗോള സമാധാനത്തെയും ഒത്തുചേരലാണ്.
സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒത്തുകൂടാനും, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻഡുകൾ കൈമാറാനും, സുഹൃത്തുക്കളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ. ആഗോളതലത്തിൽ, സൗഹൃദം വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം മാത്രമല്ല. മറിച്ച് അത് സമാധാനവും പരസ്പര സ്നേഹവും വളർത്താനുള്ള ശക്തമായ ഒരു മാർഗമാണ്.
കലണ്ടറിലെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. ജീവിതം മനോഹരമാക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കാനും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ലോകത്തിനായി ഒത്തുകൂടാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ നൽകുന്നത്.
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