Uses of Lemon: കുടിക്കാൻ മാത്രമല്ല; നാരങ്ങ കൊണ്ട് വേറെയും ചില മാജിക്കുകളുണ്ട്..!

വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയ നാരങ്ങ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ഇവയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിലും നാരങ്ങ ബെസ്റ്റാണ്. എന്നാൽ ശാരീരിക, ചർമ്മ ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല നാരങ്ങ കൊണ്ട് ചില ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?
വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് തുടങ്ങി വസ്ത്രത്തിലെ കറ കളയുന്നത് വരെ നിരവധി പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് നാരങ്ങയ്ക്ക്. നാരങ്ങയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ഫ്രിഡ്ജിലെ ദുർഗന്ധം
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ദുർഗന്ധമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇവ മാറാൻ ഒരു തുറന്ന പാത്രത്തിലാക്കി നാരങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
കറ
നമ്മുടെ തുണികളിൽ പലവിധ കറകളും പറ്റാറുണ്ട്. ചിലത് കഴുകിയാൽ പോകും. എന്നാൽ ചിലത് പോകാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇതിനും നാരങ്ങ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ആദ്യം കറ പുരണ്ട വസ്ത്രം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക.അൽപനേരം കഴിഞ്ഞ് നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകിയാൽ കറപോകും.
Also Read: Plants Tips: മണ്ണില്ലാതെയും വളരും; ഏതൊക്കെ ചെടികളെന്ന് നോക്കാം
ദുർഗന്ധം
ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രമല്ല അടുക്കളയിൽ ചിലപ്പോൾ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങാനീര് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ മിശ്രിതം അടുക്കളയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി.
ബെഡ്ഷീറ്റ്
ബെഡ്ഷീറ്റ് വൃത്തിയാക്കാനും നല്ല സുഗന്ധത്തോടെയിരിക്കാനും നാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച ശേഷം അതിലേയ്ക്ക് ഷീറ്റ് മുക്കി വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കിടക്കവിരി വൃത്തിയാക്കാനും നല്ല മണം ലഭിക്കാനും സഹായിക്കും.
മൈക്രോവേവ്
മൈക്രോവേവ് വൃത്തിയാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. നാരങ്ങയും വെള്ളവും ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത ശേഷം മൈക്രോവേവിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും.
കട്ടിങ് ബോർഡ്
കട്ടിങ് ബോർഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി അതിലേക്ക് അൽപം ഉപ്പ് വിതറിയ ശേഷം നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകിയാൽ മതി.
സിങ്കിലെ ദുർഗന്ധം
കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ ഒഴിച്ച ശേഷം അത് സിങ്കിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴുകുന്നത് ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ സഹായിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.