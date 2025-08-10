English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Uses of Lemon: കുടിക്കാൻ മാത്രമല്ല; നാരങ്ങ കൊണ്ട് വേറെയും ചില മാജിക്കുകളുണ്ട്..!

അടുക്കളയിലെയും ഫ്രിഡ്ജിലെയും മറ്റും ദുർ​ഗന്ധം അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് നാരങ്ങ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 10, 2025, 05:02 PM IST
  • ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ദുർ​ഗന്ധമുണ്ടാകാറുണ്ട്.
  • ഇവ മാറാൻ ഒരു തുറന്ന പാത്രത്തിലാക്കി നാരങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Uses of Lemon: കുടിക്കാൻ മാത്രമല്ല; നാരങ്ങ കൊണ്ട് വേറെയും ചില മാജിക്കുകളുണ്ട്..!

വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയ നാരങ്ങ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറെ ​ഗുണകരമാണ്. ഇവയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ധാരാളം ​ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിലും നാരങ്ങ ബെസ്റ്റാണ്. എന്നാൽ ശാരീരിക, ചർമ്മ ആരോ​ഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല നാരങ്ങ കൊണ്ട് ചില ഉപയോ​ഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?

വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് തുടങ്ങി വസ്ത്രത്തിലെ കറ കളയുന്നത് വരെ നിരവധി പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് നാരങ്ങയ്ക്ക്. നാരങ്ങയുടെ ഉപയോ​ഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 

ഫ്രിഡ്ജിലെ ദുർ​ഗന്ധം
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ദുർ​ഗന്ധമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇവ മാറാൻ ഒരു തുറന്ന പാത്രത്തിലാക്കി നാരങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 

കറ
നമ്മുടെ തുണികളിൽ പലവിധ കറകളും പറ്റാറുണ്ട്. ചിലത് കഴുകിയാൽ പോകും. എന്നാൽ ചിലത് പോകാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇതിനും നാരങ്ങ ഉപയോ​ഗപ്രദമാണ്. ആദ്യം കറ പുരണ്ട വസ്ത്രം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക.അൽപനേരം കഴിഞ്ഞ് നാരങ്ങ ഉപയോ​ഗിച്ച് നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകിയാൽ കറപോകും.

ദുർ​ഗന്ധം
ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രമല്ല അടുക്കളയിൽ ചിലപ്പോൾ ദുർ​ഗന്ധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങാനീര് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ മിശ്രിതം അടുക്കളയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി. 

ബെഡ്ഷീറ്റ്
ബെഡ്ഷീറ്റ് വൃത്തിയാക്കാനും നല്ല സു​ഗന്ധത്തോടെയിരിക്കാനും നാരങ്ങ ഉപയോ​ഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച ശേഷം അതിലേയ്ക്ക് ഷീറ്റ് മുക്കി വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കിടക്കവിരി വൃത്തിയാക്കാനും നല്ല മണം ലഭിക്കാനും സ​ഹായിക്കും. 

മൈക്രോവേവ്
മൈക്രോവേവ് വൃത്തിയാക്കാനും ഇത് ഉപയോ​ഗിക്കാം. നാരങ്ങയും വെള്ളവും ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത ശേഷം മൈക്രോവേവിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കും.

കട്ടിങ് ബോർഡ്
കട്ടിങ് ബോർഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി അതിലേക്ക് അൽപം ഉപ്പ് വിതറിയ ശേഷം നാരങ്ങ ഉപയോ​ഗിച്ച് നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകിയാൽ മതി. 

സിങ്കിലെ ദുർ​ഗന്ധം 
കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ ഒഴിച്ച ശേഷം അത് സിങ്കിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴുകുന്നത് ​ദുർ​ഗന്ധം അകറ്റാൻ സഹായിക്കും.

