/Ginger Tea for Hypertension: ഇഞ്ചി ചായ കുടിച്ചാൽ ബിപി കുറയുമോ? ദിവസവും എത്ര കപ്പ് കുടിക്കാം, തയാറാക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന പാനീയമാണ് ഇഞ്ചി ചായ. ബിപി കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ഗുണകരമാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മിക്ക ആളുകളും നേരിടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉയർന്ന രക്ത സമ്മർദ്ദം. 'നിശബ്ദ കൊലയാളി' അഥവാ സൈലന്റ് കില്ലർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേപ്പിക്കുന്നത്. ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, സ്ട്രോക്ക്, വൃക്കസംബന്ധമായ തകരാറുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കാരണമായേക്കാം. മരുന്നുകളും ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളുമാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിവിധികൾ.
എന്നാൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളും ഇന്ന് പ്രകൃതിദത്ത പരിഹാരങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇഞ്ചി ചായ. ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഏറെ ജനപ്രീതി നേടുന്ന ഒന്നാണിത്. തണുപ്പകറ്റാൻ ഒരു ചൂട് പാനീയം എന്നതിലുപരി ഹൃദയത്തിനും രക്തചംക്രമണത്തിനും ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതിദത്ത ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയതാണിത്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുന്നതിനും രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമൊക്കെയായി വളരെ മുൻപ് തന്നെ ആയുർവേദത്തിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതാണ് ഇഞ്ചി. രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും ഇഞ്ചി ചായയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ചില ആധുനിക പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇഞ്ചി രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും
ഇഞ്ചി കഴിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. ഒരു പ്രകൃതിദത്ത വാസോഡിലേറ്റർ ആയതിനാൽ ഇഞ്ചി രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇഞ്ചി സഹായകമാണ്. ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആയ എൽഡിഎൽ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഇഞ്ചി ഹൃദയത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് കാൽസ്യം ചാനലുകളെ തടയുന്നു. രക്തക്കുഴലുകളിൽ കാൽസ്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാൻ ഇഞ്ചിയിലുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ധമനികളിലെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദ സാധ്യതയും ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു.
കുടിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?
ഇഞ്ചി ചായ എപ്പോഴൊക്കെ, എത്ര അളവിൽ കുടിക്കണമെന്ന് അറിയാം...
1. രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി ചായ കുടിക്കാം. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കുടിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
2. ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പ് കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി: ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചയിഞ്ചി ചതച്ചതോ ചേർത്ത് 5 മുതൽ 7 മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിക്കുക. ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത്, അല്പം നാരങ്ങാനീരോ തേനോ ചേർത്ത് കുടിക്കാം. നാരങ്ങാനീര്, തേൻ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്താൽ മതിയാകും.
ഇഞ്ചി ചായയുടെ മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ?
പച്ചയിഞ്ചിയോ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചിയോ (ചുക്ക്) വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചാണ് ഇഞ്ചി ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കലോറി ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഈ പാനീയം നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു.
1. ദഹനവും കുടലിന്റെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തും.
2. സന്ധികളിലെ വീക്കവും വേദനയും കുറയ്ക്കും.
3. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
4. മനംപുരട്ടലും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കും.
