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Skin Care Tips: ടാൻ മാറും, സ്വാഭാവിക തിളക്കം കിട്ടും; തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മത്തിന് തൈരും അരിപ്പൊടിയും ചേർത്തൊരു ഫേസ് പാക്ക്

Curd Rice Flour Face Pack: മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കാൻ തൈരും അരിപ്പൊടിയും കൊണ്ടൊരു ഫേസ്പാക്ക് തയാറാക്കിയാലോ?

Written ByKarthika V
Published: Jun 06, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:35 PM IST
Skin Care Tips: ടാൻ മാറും, സ്വാഭാവിക തിളക്കം കിട്ടും; തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മത്തിന് തൈരും അരിപ്പൊടിയും ചേർത്തൊരു ഫേസ് പാക്ക്
Image Credit: face pack | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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