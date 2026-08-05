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Hair Care Tips: പുരുഷന്മാരിലെ മുടികൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാം; ഈ അഞ്ച് എണ്ണകൾ മികച്ചത്

Hair Care Tips For Men: മൺസൂൺ കാലത്ത് പുരുഷൻമാരുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ ലളിതമായ എണ്ണകളും പരിചരണവും.

Edited ByRoniya Baby
Published: Aug 05, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:22 AM IST
Hair Care Tips: പുരുഷന്മാരിലെ മുടികൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാം; ഈ അഞ്ച് എണ്ണകൾ മികച്ചത്
Image Credit: File

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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