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Headphone vd Earbuds: കൂടുതൽ നേരം പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണോ? ഹെഡ്ഫോണോ ഇയർബഡ്സോ, ചെവിക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം ഏത്?

Heaphone vs Earbuds: ഇയർബഡ്‌സുകളേക്കാൾ ഓവർ-ഇയർ ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതാണ് ചെവികളുടെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് മികച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 06, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:49 PM IST
Headphone vd Earbuds: കൂടുതൽ നേരം പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണോ? ഹെഡ്ഫോണോ ഇയർബഡ്സോ, ചെവിക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം ഏത്?
Image Credit: Ear Health | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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