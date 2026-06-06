/Headphone vd Earbuds: കൂടുതൽ നേരം പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണോ? ഹെഡ്ഫോണോ ഇയർബഡ്സോ, ചെവിക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം ഏത്?

സിനിമ കാണാനും പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും ഓഫീസിലെ മീറ്റിങ്ങുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുമൊക്കെ ഹെഡ്ഫോണിനെയോ ഇയർബഡ്സിനെയോ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ, ഇവയുടെ നിത്യേനയുള്ള ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ കേൾവിശക്തിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ചെവിയുടെ ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉപകരണത്തെക്കാൾ മികച്ചത് മറ്റൊന്നാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോണുകളായാലും ഇയർബഡ്സുകളായാലും കേൾവിശക്തിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇഎൻടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഹെഡ്ഫോണോ ഇയർബഡ്സുകളോ ഏതാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമെന്ന് നോക്കാം.
ഇയർബഡ്സുകൾ അപകടകരമാണോ? എന്തുകൊണ്ട്?
ഇയർബഡ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് അതായത് ഇയർ കനാലിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്കർണ്ണപടത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് അവയെ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി തന്നെ ഇയർഡ്രമ്മിൽ അടിക്കുന്നു. ഇത് കാലക്രമേണ കേൾവിക്കുറവ്, 'ടിന്നിടസ്' (Tinnitus - ചെവിയിൽ എപ്പോഴും മൂളലും മറ്റും കേൾക്കുന്ന അവസ്ഥ), അസ്വസ്ഥത, ചെവിയിലെ അണുബാധ, അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത കായം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായേക്കും. ചിലർ വോളിയം വളരെ അധികം കൂട്ടിയായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ സുഖമാണെങ്കിലും അത് ചെവികൾക്ക് ദോഷകരമാണ്.
കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം ഹെഡ്ഫോണുകൾ?
ഓവർ-ഇയർ ഹെഡ്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചെവികൾക്ക് നല്ലത്. ഇവ നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് നേരിട്ട് കയറ്റി വെക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഗുണം. ചെവിക്ക് പുറത്ത് അവ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഇയർബഡ്സുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ കർണ്ണപടത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അകലത്തിലാണുള്ളത്. ഒരുപാട് നേരം പാട്ടുകളും മറ്റും കേൾക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇയർബഡ്സുകളേക്കാൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷൻ ഓവർ-ഇയർ ഹെഡ്ഫോണുകളാണ്. ഇവ പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ അമിതമായി വോളിയം കൂട്ടിവയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും വരുന്നില്ല.
അതേസമയം ഉപകരണം ഏതായാലും അമിത ശബ്ദത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ വില്ലനായി മാറും. ഒരു ഉപകരണവും പൂർണ്ണമായി സുരക്ഷിതമല്ല. ദീർഘനേരം അമിത വോളിയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് കേൾവിശക്തിയെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഉൾച്ചെവിയിലെ അതീവ സവിശേഷമായ ചെറിയ രോമകോശങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ അവ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപകരണം ഏതായാലും വോളിയം നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം.
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