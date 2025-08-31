Zoonotic Diseases: ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളി ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ; അടുത്ത പകർച്ചവ്യാധി H5N1 ആകാമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

കോഴിക്കോട്: പുതിയ കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെയാണ് നമ്മൾ നേരുടന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഭാവിയിൽ ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയാകുമെന്നാണ്.
ഇനിയൊരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ, അത് H5N1 ആയിരിക്കാമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഭാവിയിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിത്തീരുന്നത് ജന്തുജന്യരോഗങ്ങൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം 800ലധികം ആളുകൾക്ക് H5N1 ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വൈറസിന് ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ, അത് കോവിഡിനേക്കാൾ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഒരു പകർച്ചാവ്യാധിയായി മാറാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി.
