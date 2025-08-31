English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Zoonotic Diseases: ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളി ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ; അടുത്ത പകർച്ചവ്യാധി H5N1 ആകാമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

Health Minister Veena George: ഭാവിയിൽ ജന്തുജന്യ രോ​ഗങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയാകുമെന്ന് ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 31, 2025, 08:55 PM IST
  • കഴിഞ്ഞ വർഷം 800ലധികം ആളുകൾക്ക് H5N1 ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്
  • മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോ​ഗം പകരുന്നതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല

Read Also

  1. Kerala Health Minister: സംസ്ഥാനത്ത് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പില്ലാതെ ആന്റിബയോട്ടിക് വിറ്റാൽ ഇനി കർശന നടപടി

Trending Photos

Karunya Lottery Result Today 30 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 30 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 30 August 2025: സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1200 രൂപ
8
Gold price today
Kerala Gold Rate 30 August 2025: സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1200 രൂപ
Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 31 August 2025: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ..! സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; ഇനി പ്രതീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം...
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
Zoonotic Diseases: ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളി ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ; അടുത്ത പകർച്ചവ്യാധി H5N1 ആകാമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

കോഴിക്കോട്: പുതിയ കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെയാണ് നമ്മൾ നേരുടന്നതെന്ന് ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ആരോ​ഗ്യവി​ദ​ഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഭാവിയിൽ ജന്തുജന്യ രോ​ഗങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയാകുമെന്നാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇനിയൊരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ, അത് H5N1 ആയിരിക്കാമെന്നാണ് ആരോ​ഗ്യവിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഭാവിയിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിത്തീരുന്നത് ജന്തുജന്യരോ​ഗങ്ങൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം 800ലധികം ആളുകൾക്ക് H5N1 ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോ​ഗം പകരുന്നതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വൈറസിന് ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോ​ഗം പകരുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ, അത് കോവിഡിനേക്കാൾ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഒരു പകർച്ചാവ്യാധിയായി മാറാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതെന്നും ആരോ​ഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Zoonotic Diseasesപകർച്ചവ്യാധിജന്തുജന്യരോഗം

Trending News