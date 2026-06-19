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Pre Workout Drinks: വർക്കൗട്ടിന് മുൻപ് ഈ പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാം; കരുത്തും ആരോ​ഗ്യവും വർധിപ്പിക്കാം

Healthy Pre Workout Drinks: ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ഊർജ്ജം വർധിപ്പിക്കാനും മികച്ച രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഏഴ് പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങൾ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 19, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:20 PM IST
Pre Workout Drinks: വർക്കൗട്ടിന് മുൻപ് ഈ പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാം; കരുത്തും ആരോ​ഗ്യവും വർധിപ്പിക്കാം
Image Credit: Drinks | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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വർക്കൗട്ടിന് മുൻപ് ഈ പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാം; കരുത്തും ആരോ​ഗ്യവും വർധിപ്പിക്കാം
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