വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതും ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുന്നതും. വർക്കൗട്ട്, ഓട്ടം, യോഗ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻപ് കുടിക്കുന്ന പാനീയം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാമിനയെയും വ്യായാമത്തിന് ശേഷമുള്ള വീണ്ടെടുക്കലിനെയും നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു.
മിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന എനർജി ഡ്രിങ്കുകളെയോ കടും കാപ്പിയെയോ ആണ് ആശ്രയിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും, കൃത്രിമ മധുരമോ രാസവസ്തുക്കളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങൾക്കും ഇതേ ഫലം നൽകാൻ സാധിക്കും. ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും ഊർജ്ജം വർധിപ്പിക്കാനും മികച്ച രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഏഴ് പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.
1. സാധാരണ വെള്ളം (Plain Water)
ഏറ്റവും ലളിതമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും, വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് കുടിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാനീയം വെള്ളം തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിൽ നേരിയ തോതിൽ ജലാംശം കുറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ക്ഷീണം, പേശിവലിവ്, തലകറക്കം, സ്റ്റാമിന കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് 30-45 മിനിറ്റ് മുൻപ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കാനും സന്ധികളുടെ സുഗമമായ ചലനത്തിനും രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. ലളിതവും കുറച്ച് സമയം മാത്രമുള്ള വ്യായാമങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ വെറും വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുന്നത് മതിയാകും.
2. കരിക്കിൻ വെള്ളം (Coconut Water)
വിയർപ്പിലൂടെ ശരീരത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ പ്രകൃതിദത്ത സ്രോതസ്സാണ് കരിക്കിൻ വെള്ളം. ഇത് വ്യായാമവേളയിൽ ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും തളർച്ച മാറ്റാനും സഹായിക്കുന്നു. കൃത്രിമ സ്പോർട്സ് ഡ്രിങ്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ കലോറി വളരെ കുറവാണ്, കെമിക്കലുകൾ തീരെയില്ല.
3. ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം (Lemon Water)
വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷം നൽകും. നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി, ദഹന പ്രക്രിയയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ പ്രഭാത വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏറെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇത് വയറിന് യാതൊരു അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നതിനാൽ, വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് കൂടുതൽ ആഹാരങ്ങളോ പാനീയങ്ങളോ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പാനീയമാണ്.
4. ബനാന സ്മൂത്തി (Banana Smoothie)
പഴത്തിൽ സ്വാഭാവിക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും പൊട്ടാസ്യവും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് കഴിക്കാൻ മികച്ചതാണ്. പഴം വെള്ളത്തിലോ പാലിലോ മിക്സ് ചെയ്ത് സ്മൂത്തിയായി കുടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഊർജ്ജം ലഭിക്കാനും പേശിവലിവ് തടയാനും സഹായിക്കും. കൂടുതൽ സ്റ്റാമിന ആവശ്യമായി വരുന്ന വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനേരത്തെ വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലതാണ്. എങ്കിലും സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അമിതമായി മറ്റ് ചേരുവകൾ ചേർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
5. ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് (Beetroot Juice)
പേശികളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടവും ഓക്സിജൻ വിതരണവും വർധിപ്പിക്കാൻ ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് സഹായിക്കും. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക നൈട്രേറ്റുകൾ സ്റ്റാമിന കൂട്ടാനും വ്യായാമത്തിനിടയിലെ തളർച്ച കുറയ്ക്കാനും ഫലപ്രദമാണ്. റണ്ണിംഗ്, സൈക്ലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിലുള്ള നടത്തം പോലുള്ള ദീർഘനേരത്തെ വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് വളരെ മികച്ചതാണ്. മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി വ്യായാമത്തിന് 30-60 മിനിറ്റ് മുൻപ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കുക.
6. ഗ്രീൻ ടീ (Green Tea)
ഗ്രീൻ ടീയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള കഫീനും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. ഇത് വ്യായാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കൂടുതൽ കലോറി ദഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള വർക്കൗട്ടുകൾക്ക് ഇത് ഒരുപോലെ നല്ലതാണ്. ഗ്രീൻ ടീ അമിതമായ ചൂടോടെയല്ലാതെ, നേരിയ ചൂടിലോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചോ കുടിക്കാവുന്നതാണ്.
7. ചിയാ സീഡ് വാട്ടർ (Chia Seed)
ചിയാ വിത്തുകൾ വെള്ളത്തിലിട്ടു വെക്കുമ്പോൾ അവ ജലം ആഗിരണം ചെയ്ത് ഒരു ജെൽ രൂപത്തിലാകുന്നു. ഇത് കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഇവയിൽ നാരുകൾ, പ്രോട്ടീൻ, ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കായിക വിനോദങ്ങളിലോ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് പോലുള്ള കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് കുടിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കുറഞ്ഞത് 20-30 മിനിറ്റ് മുൻപെങ്കിലും ചിയാ വിത്തുകൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വച്ചതിന് ശേഷം കുടിക്കണം.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
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