ഏറെ ആരോഗ്യപ്രദമായ ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട്. ശരീരത്തിൽ രക്തം വർധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാണിത്. പലർക്കും ഇതിന്റെ രുചി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട് ഇതിന്.
ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന് പുറമെ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ബീറ്റ്റൂട്ട് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒരു അവിഭാജ്യഘടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചുണ്ടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്. ബീറ്റ്റൂട്ട് കൊണ്ടുള്ള നിരവധി സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവയിലൊക്കെ അൽപം കെമിക്കലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകില്ലേ?
കെമിക്കലുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലിപ് ആൻഡ് ചീക്ക് ടിന്റ് (Lip & Cheek Tint) വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയാറാക്കി എടുക്കാനാകും. ചുണ്ടിനും കവിളിനും സ്വാഭാവികമായ പിങ്ക് നിറം നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് തയാറാക്കിയെടുക്കാം.
ലിപ് ആൻഡ് ചീക്ക് ടിന്റ് തയാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ:
ബീറ്റ്റൂട്ട്: 1 (ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ളത്).
ഗ്ലിസറിൻ: 1 ടീസ്പൂൺ (ചുണ്ടിന് തിളക്കവും ഈർപ്പവും നൽകാൻ).
വിറ്റാമിൻ ഇ ഓയിൽ: 1 ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഇതില്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയെ ബദാം ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
കറ്റാർവാഴ ജെൽ: 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ (ടിന്റിന് നല്ലൊരു ഘടന നൽകാൻ കറ്റാർവാഴ സഹായിക്കും).
തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ആദ്യം ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു അരിപ്പയോ കോട്ടൺ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ നീര് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ടിന്റിന് കടുത്ത നിറം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അരിച്ചെടുത്ത നീര് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കി അത് പകുതിയാകുന്നത് വരെ ചെറുതീയിൽ ചൂടാക്കി കുറുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശേഷം ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം.
ഇനി ടിന്റിന് ആവശ്യമായ മിശ്രിതം തയാറാക്കാം. ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ കറ്റാർവാഴ ജെൽ, ഗ്ലിസറിൻ, വിറ്റാമിൻ ഇ ഓയിൽ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ബീറ്റ്റൂട്ട് നീര് ഓരോ സ്പൂണായി ഒഴിച്ച് ഇളക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിറം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഇത്തരത്തിൽ നീര് ചേർക്കണം. മിശ്രിതം നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വായു കടക്കാത്ത ഒരു കുപ്പിയിലോ മറ്റോ ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ചേർക്കാത്തതിനാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ 15-20 ദിവസം വരെ ഇത് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും.
