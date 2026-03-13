English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • Natural Beetroot Tint: കവിളുകൾക്ക് ചുണ്ടിനും തുടുപ്പേകും; ബീറ്റ്‌റൂട്ട് ടിന്റ് വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാക്കാം, 100% നാച്ചുറൽ!

Natural Beetroot Tint: കവിളുകൾക്ക് ചുണ്ടിനും തുടുപ്പേകും; ബീറ്റ്‌റൂട്ട് ടിന്റ് വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാക്കാം, 100% നാച്ചുറൽ!

കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് ടിന്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം...  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 13, 2026, 12:14 PM IST
  • പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ചേർക്കാത്തതിനാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
  • അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ 15-20 ദിവസം വരെ ഇത് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും.

Read Also

  1. Heat Resistant Tips: മദ്യം, കാപ്പി, ചായ കുടിക്കരുത്! സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കടുക്കുന്നു, മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

Trending Photos

Kerala DL 43 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എടുത്തിരുന്നോ? നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വന്നു, ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ?
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala DL 43 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി എടുത്തിരുന്നോ? നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വന്നു, ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ?
Kerala KN-614 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-614 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Mangaladitya Rajyog 2026: ഏപ്രിൽ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! 18 മാസത്തിന് ശേഷം മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗം; കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും...
6
Astrology
Mangaladitya Rajyog 2026: ഏപ്രിൽ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും! 18 മാസത്തിന് ശേഷം മം​ഗളാദിത്യ രാജയോ​ഗം; കൈവരും അളവറ്റ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും...
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
7
Mars Transit
Mars Transit 2026: ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചൊവ്വയെത്തുമ്പോൾ..! ഒപ്പം കൊണ്ടുവരും ഭാ​ഗ്യവും, ഇവരുടെ തലവര മാറും; ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ?
Natural Beetroot Tint: കവിളുകൾക്ക് ചുണ്ടിനും തുടുപ്പേകും; ബീറ്റ്‌റൂട്ട് ടിന്റ് വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാക്കാം, 100% നാച്ചുറൽ!

ഏറെ ആരോ​ഗ്യപ്രദമായ ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട്. ശരീരത്തിൽ രക്തം വർധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാണിത്. പലർക്കും ഇതിന്റെ രുചി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ആരോ​ഗ്യപരിപാലനത്തിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട് ഇതിന്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ശാരീരിക ആരോ​ഗ്യത്തിന് പുറമെ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ബീറ്റ്റൂട്ട് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഒരു അവിഭാജ്യഘടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചുണ്ടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്. ബീറ്റ്റൂട്ട് കൊണ്ടുള്ള നിരവധി സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവയിലൊക്കെ അൽപം കെമിക്കലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകില്ലേ?

കെമിക്കലുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ബീറ്റ്‌റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലിപ് ആൻഡ് ചീക്ക് ടിന്റ് (Lip & Cheek Tint) വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയാറാക്കി എടുക്കാനാകും. ചുണ്ടിനും കവിളിനും സ്വാഭാവികമായ പിങ്ക് നിറം നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് തയാറാക്കിയെടുക്കാം. 

ALso Read: No Gas Recipes: അടുക്കളയിൽ ഇനി 'നോ ​ഗ്യാസ്' കുക്കിം​ഗ്! എൽപിജി ക്ഷാമം മറികടക്കാൻ ചില സൂപ്പർ വിഭവങ്ങൾ ഇതാ...

ലിപ് ആൻഡ് ചീക്ക് ടിന്റ് തയാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ:

ബീറ്റ്‌റൂട്ട്: 1 (ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ളത്).
ഗ്ലിസറിൻ: 1 ടീസ്പൂൺ (ചുണ്ടിന് തിളക്കവും ഈർപ്പവും നൽകാൻ).
വിറ്റാമിൻ ഇ ഓയിൽ: 1 ക്യാപ്‌സ്യൂൾ. ഇതില്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയെ ബദാം ഓയിലോ ഉപയോ​ഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
കറ്റാർവാഴ ജെൽ: 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ (ടിന്റിന് നല്ലൊരു ഘടന നൽകാൻ കറ്റാർവാഴ സഹായിക്കും).

തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ആദ്യം ബീറ്റ്‌റൂട്ടിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു അരിപ്പയോ കോട്ടൺ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ നീര് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ടിന്റിന് കടുത്ത നിറം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അരിച്ചെടുത്ത നീര് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കി അത് പകുതിയാകുന്നത് വരെ ചെറുതീയിൽ ചൂടാക്കി കുറുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശേഷം ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം.

ഇനി ടിന്റിന് ആവശ്യമായ മിശ്രിതം തയാറാക്കാം. ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ കറ്റാർവാഴ ജെൽ, ഗ്ലിസറിൻ, വിറ്റാമിൻ ഇ ഓയിൽ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ബീറ്റ്‌റൂട്ട് നീര് ഓരോ സ്പൂണായി ഒഴിച്ച് ഇളക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിറം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഇത്തരത്തിൽ നീര് ചേർക്കണം. മിശ്രിതം നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വായു കടക്കാത്ത ഒരു കുപ്പിയിലോ മറ്റോ ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ചേർക്കാത്തതിനാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ 15-20 ദിവസം വരെ ഇത് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

beauty tipsLip and Cheek TintBeetrootബീറ്റ്‌റൂട്ട് ടിന്റ്ചർമ്മ സംരക്ഷണം

Trending News