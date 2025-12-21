English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hair Care Tips: നരച്ച മുടിയല്ലേ പ്രശ്നം! ഹെയർ ഡൈ ഇല്ലാതെ ഇനി മുടി കറുപ്പിക്കാം; ഒരു സിംപിൾ മാർ​ഗം ഇതാ...

അകാല നാര തടയാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില മിശ്രിതങ്ങളുണ്ട്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 21, 2025, 05:15 PM IST
  • പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിൻ എ, ബി, സി, ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ, അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ കറിവേപ്പില മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയും.
  • ഒപ്പം അകാല നര തടയാനും മുടി കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകാനും സഹായിക്കും.

Hair Care Tips: നരച്ച മുടിയല്ലേ പ്രശ്നം! ഹെയർ ഡൈ ഇല്ലാതെ ഇനി മുടി കറുപ്പിക്കാം; ഒരു സിംപിൾ മാർ​ഗം ഇതാ...

വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പലർക്കും മുടി നരയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ചിലരെയെങ്കിലും വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കറുത്ത കരുത്തുറ്റ മുടിയിഴകൾ ആ​ഗ്രഹിക്കാത്തവർ വിരളമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെയർ ഡൈകൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് മുടി കറുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. 

വിപണിയിൽ ധാരാളം ഹെയർ ഡൈകൾ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ പലതും ധാരാളം കെമിക്കലുകൾ നിറഞ്ഞവയുമാണ്. ഇവ ഇൻസ്റ്റന്റായി മുടിയിഴകളെ കറുപ്പിക്കുമെങ്കിലും മുടിക്ക് വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും. മുടി കൊഴിച്ചിൽ പോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകും. മുടിയുടെ ആരോ​ഗ്യം നശിപ്പിക്കാൻ ഇവ കാരണമാകും. ചിലർക്ക് തലവേദന പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. 

എന്നാൽ‌ കെമിക്കൽ നിറഞ്ഞ ഹൈയർ ഡൈകളോട് ഇനി ബൈ ബൈ പറഞ്ഞോളൂ. കെമിക്കലുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മിശ്രിതങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തായാറാക്കാനാകും. അതിനായി വേണ്ടത് വളരെ ചുരുക്കം ചില ചേരുവകൾ മാത്രമാണ്. 

മിശ്രിതത്തിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

കറിവേപ്പില
മാതളനാരങ്ങയുടെ തൊലി
മൈലാഞ്ചിപ്പൊടി
നെല്ലിക്കാപ്പൊടി

പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിൻ എ, ബി, സി, ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ, അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ കറിവേപ്പില മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയും. ഒപ്പം അകാല നര തടയാനും മുടി കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകാനും സഹായിക്കും. മാതളനാരങ്ങയുടെ തൊലിയിലും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മൈലാഞ്ചിപ്പൊടിയും നെല്ലിക്കാപ്പൊടിയും മുടിയിഴകൾക്ക് ബെസ്റ്റാണ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ മുടിക്ക് കരുത്ത് നൽകാനും താരനകറ്റാനും മുടി കൊഴിച്ചിലകറ്റാനും അകാല നര തടയാനുമൊക്കെ സഹായിക്കും.

തയാറാക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും മാതളനാരങ്ങത്തൊലിയും എടുത്ത് നന്നായി ഉണക്കിയ ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വച്ച് അതിലേക്ക് ഈ പൊടിയിടുക. ഇത് ചെറുതായി ചൂടാകുമ്പോൾ മൈലാഞ്ചിപ്പൊടിയും നെല്ലിക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇനി അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത്, പൊടി ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക. തണുത്ത ശേഷം പൊടി ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാം.

തുടർന്ന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പൊടിക്കൊപ്പം അൽപം തെയിലവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിശ്രിതമാക്കി തലയിൽ പുരട്ടാം. നരയുള്ള ഭാ​ഗത്ത് കൂടുതൽ പുരട്ടണം. 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം താളി ഉപയോ​ഗിച്ച് കഴുകി കളയാം...

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

