ഫോണിൽ സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കാനും, വാർത്തകൾ വായിക്കാനുമുള്ള ഇടമായി ബാത്ത്റൂം മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ ശീലത്തിന്റെ ദൂഷ്യ തലത്തെകുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ന്യൂറോളജിസ്റ്റും വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പരിശീലനം നേടിയ ഡോ. സുധീർ കുമാർ ടോയ്ലറ്റിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ അപകടസാധ്യത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പഠനത്തിലാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുടെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്.
ടോയ്ലറ്റിനുള്ളിൽ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ മലാശയ സിരകൾക്കുള്ളിലെ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും ഹെമറോയ്ഡുകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. മലാശയത്തിലോ മലദ്വാരത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വീർത്ത, വീക്കം സംഭവിച്ച സിരകളാണ് പൈൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹെമറോയ്ഡുകൾ. അവ മലാശയത്തിനുള്ളിൽ (ആന്തരിക ഹെമറോയ്ഡ്) അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചർമ്മത്തിനടിയിൽ (ബാഹ്യ ഹെമറോയ്ഡ്) വികസിക്കാം.
Smartphones in the Toilet: A Hidden Health Risk You Should not Ignore
In today’s fast-paced world, many of us carry our smartphones everywhere, even into the toilet. For some, the bathroom has become a mini reading lounge, a place to catch up on news, emails, or social media… pic.twitter.com/VvfdU0w3Gi
— Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) September 5, 2025
പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറി ഓഫ് സയൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "ടോയ്ലറ്റിലെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗവും ഹെമറോയിഡ് സാധ്യതയും"എന്ന പഠനത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. ബാത്ത്റൂമിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അഞ്ച് മിനിറ്റിലധികം ടോയ്ലറ്റിൽ സമയം ചെലവിടുന്നതായി പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജീവിതശൈലി എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചതിനുശേഷവും ഇവരുടെ അപകടസാധ്യത ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. ടോയ്ലറ്റിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഹെമറോയ്ഡുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത 46% അധികമാണ്.
ടോയ്ലറ്റിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കരുതെന്നും, ഉയർന്ന ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും ഉയർന്ന അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും, പതിവ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതും ഹെമറോയ്ഡ് വരാധിരിക്കാൻ സഹായികമാണെന്ന് ഡോ. കുമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
