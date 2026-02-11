Food Adulteration: ഭക്ഷണത്തിലെ മായം: രാജ്യം നേരിടുന്നത് വൻ പ്രതിസന്ധിയോ? പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി

ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾപതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും രോഗങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്.
മായം കലർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഡയറ്റുകൾ, പോഷകാഹാരത്തിന്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ തകർച്ച എന്നിവ
ഇന്ത്യയെയും ലോകത്തെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിശബ്ദ പകർച്ചവ്യാധിയായി മാറുകയാണ് എന്നാണ് ഡോ. നവാൽ കുമാർ വർമ്മ, MD (Hom), പിഎച്ച്ഡി നടത്തിയ വിദഗ്ദ്ധ പഠനത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മലിനമായതോ, മായം കലർന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പോഷകക്കുറവുള്ളതോ ആയി മാറുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ രാസ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ, ഹോർമോണുകൾ, സൂക്ഷ്മജീവ വിഷവസ്തുക്കൾ, വ്യാവസായിക അഡിറ്റീവുകൾ എന്നിവ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്നും. അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ്, ഉയർന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഉയർന്ന കൊഴുപ്പ് ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ അപര്യാപ്തമായ നിയന്ത്രണ മേൽനോട്ടത്തോടെ ആധുനിക ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുവെന്നും. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം അമിതവണ്ണം, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, വന്ധ്യത, കാൻസർ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, ഐസിഎംആർ, ആഗോള പൊതുജനാരോഗ്യ ഏജൻസികൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ് പകർച്ചവ്യാധിയല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരാജയങ്ങൾ നിശബ്ദ പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി മാറുകയാണെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധി
ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യ മലിനീകരണം ഇനി ഒറ്റപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലോ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ലംഘനങ്ങളിലോ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണം, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റുകൾ, സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഭക്ഷ്യ സമഗ്രതയുടെ വ്യാപകവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ തകർച്ച വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ആശങ്കയേറുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ
• പാൽ, തൈര്, പനീർ, നെയ്യ്
• സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, മസാലകൾ,
• പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും
• മുട്ട, കോഴി, മാംസം, മത്സ്യം, സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ
• പായ്ക്ക് ചെയ്ത് സംസ്കരിച്ച നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ
കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ എന്നിവ മുതൽ വ്യാവസായിക സംസ്കരണം, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്, റീട്ടെയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ വരെയുള്ള ആധുനിക ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലയിലുടനീളമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഘടനാപരമായ ബലഹീനതകളാണ് ഇതിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
മുട്ട
ശാസ്ത്രീയ പഠന റിപ്പോർട്ട്
• ആൻറിബയോട്ടിക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ
• ഹോർമോൺ വളർച്ചാ പ്രമോട്ടറുകൾ
• സാൽമൊണെല്ല, ഇ. കോളി എന്നിവയുമായുള്ള മലിനീകരണം
• മായം കലർന്ന കോഴി തീറ്റയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന രാസ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ദീർഘകാല എക്സ്പോഷർ ഇവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു:
• വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആന്റിമൈക്രോബയൽ പ്രതിരോധം (AMR)
• കുടൽ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ തകരാറ്
• രോഗപ്രതിരോധ അസന്തുലിതാവസ്ഥയും സ്ഥിരമായ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വീക്കവും
കോഴി, കോഴിയിറച്ചി
• ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അമിതവും യുക്തിരഹിതവുമായ ആൻറിബയോട്ടിക് ഉപയോഗം
• ശരീരഭാരം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോർമോൺ വളർച്ചാ പ്രമോട്ടറുകൾ
• കശാപ്പ് ശാലയിലെ ശുചിത്വകുറവ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കും
• ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ
മത്സ്യവും സമുദ്രവിഭവങ്ങളും
പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
• കൃത്രിമ സംരക്ഷണത്തിനായി ഫോർമാലിൻ, അമോണിയ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം
• മെർക്കുറി, കാഡ്മിയം തുടങ്ങിയ ഘനലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം
• വ്യാവസായികമായി മലിനമായ ജലസ്രോതസ്സുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം
ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
• നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ
• ഹോർമോൺ തടസ്സം
• വിഷവസ്തുക്കളുടെ ബയോഅക്യുമുലേഷൻ മൂലം ദീർഘകാല കാൻസർ സാധ്യത
പായ്ക്ക് ചെയ്തതും സംസ്കരിച്ചതുമായ നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ
(സോസേജുകൾ, ഫ്രോസൺ മാംസം, റെഡി-ടു-ഈറ്റ് കറികൾ)
ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സാധാരണയായി
• ഡിസൈൻ പ്രകാരം അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു
• ശുദ്ധീകരിച്ച എണ്ണകൾ, ട്രാൻസ് ഫാറ്റുകൾ, സോഡിയം എന്നിവ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
• എമൽസിഫയറുകൾ, പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ, ഫ്ലേവർ എൻഹാൻസറുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടം
ഇവയുടെ ദീർഘകാല ഉപഭോഗം മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം, വൻകുടൽ, ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസറുകൾ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
ഭക്ഷണത്തിലെ മായം ചേർക്കൽ: മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒരു ജൈവിക ആക്രമണം
ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നതിനെ നിസാരമായി കാണാതെ വിട്ടുമാറാത്ത, കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വിഷബാധയാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്
ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്, ഹോർമോൺ പ്രശ്നം,
രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറയാനും കാരണമാകും. മാത്രമല്ല ഇത് കാൻസർ ആരംഭത്തിനും, വന്ധ്യതയും പ്രത്യുൽപാദന വൈകല്യങ്ങളും, ന്യൂറോഡീജനറേറ്റീവ് അവസ്ഥയ്ക്കും കാരണമാകും.
അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ: ഉപാപചയ തടസ്സങ്ങൾ
അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ - വെജ്/നോൺവെജ് പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ
• ശുദ്ധീകരിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ
• വ്യാവസായികമായി മാറ്റം വരുത്തിയ കൊഴുപ്പുകൾ
• കൃത്രിമ അഡിറ്റീവുകളും സ്റ്റെബിലൈസറുകളും
• കുറഞ്ഞ അളവിൽ നാരുകളും സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങളും
അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ:
• ആൾട്ടർ ഗട്ട് മൈക്രോബയോട്ട
• ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
• അസാധാരണമായ കൊഴുപ്പ് സംഭരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
• ജൈവിക വാർദ്ധക്യത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക
കലോറി ഉപഭോഗം പരിഗണിക്കാതെ അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഉപഭോഗം മരണനിരക്കും ഉയർന്ന കാൻസർ സാധ്യതയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും, കാൻസറും, തകരാറിലായ ഭക്ഷണക്രമവും
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അന്താരാഷ്ട്ര കാൻസർ ഗവേഷണ ഏജൻസികളും പറയുന്നതനുസരിച്ച് പൊണ്ണത്തടി, പ്രമേഹം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, കാൻസർ എന്നിവയുടെ ആഗോള പകർച്ചവ്യാധി സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതും, അൾട്രാ-പ്രോസസ് ചെയ്തതും, മലിനമായതുമായ ഭക്ഷണ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാനാവാത്തതാണ് എന്നാണ്.
ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രമേഹവും, പൊണ്ണത്തടിയും,
ഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും, ദഹനസംബന്ധമായതുമായ അർബുദങ്ങൾ,
മദ്യപിക്കാത്തവരിൽ ഫാറ്റി ലിവർ രോഗം,
മധ്യവയസ്സിനു മുമ്പുള്ള ഒന്നിലധികം വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുനന് വിഷയങ്ങൾ. ഈ ഈ പ്രതിസന്ധി ജനിതകമല്ല. മറിച്ച് പാരിസ്ഥിതികവും, ഭക്ഷണക്രമപരമായും തടയാവുന്നതുമാണ്.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തെ ഒരു വാണിജ്യ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഒരു പ്രധാന പൊതുജനാരോഗ്യ ഇടപെടലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ ഭക്ഷണത്തിൽ കർശനമായ ആൻറിബയോട്ടിക് അവശിഷ്ട നിരീക്ഷണം,
നിർബന്ധിത ഫാം-ടു-പ്ലേറ്റ് ട്രേസബിലിറ്റി, തത്സമയ ഭക്ഷണ അലേർട്ടും തിരിച്ചുവിളിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളും,
വ്യക്തമായ ഫ്രണ്ട്-ഓഫ്-പാക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകൾ, അൾട്രാ-പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നു.
