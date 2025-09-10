English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Clean Your Silver Jewellery At Home: വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടോ? കളയാൻ വരട്ടെ, ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ

വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും തിളക്കം വർധിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചില എളുപ്പവഴികൾ

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 10, 2025, 03:39 PM IST
  • തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവ ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് ഓർത്ത് കളയാൻ വരട്ടെ
  • വീട്ടിൽ സുലഭ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാം

Clean Your Silver Jewellery At Home: വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടോ? കളയാൻ വരട്ടെ, ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ

വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവ ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് ഓർത്ത് കളയാൻ വരട്ടെ. വീട്ടിൽ സുലഭ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും തിളക്കം വർധിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചില എളുപ്പവഴികൾ ഇതാ.
ബേക്കിംങ് സോഡയും-അലുമിനിയം ഫോയിലും
അലുമിനിയം ഫോയിൽ  ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുക. വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ ഫോയിലിൽ വയ്ച്ച് അതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് മിനിറ്റ് കുതിർക്കാൻ വെച്ച ശേഷം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുക.
ബേക്കിംങ് സോഡ പേസ്റ്റ്
ബേക്കിംങ് സോഡയിലേക്ക് അൽപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ശേഷം വെള്ളി ആഭരണത്തിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴുകി തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചെടുക്കുക.
ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്
വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ അൽപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച്  വെള്ളി ആഭരണം വൃത്തിയാക്കുക.

ഡിഷ് വാഷ് 
ഡിഷ് വാഷ് സോപ്പിൽ അൽപ്പം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളി ആഭരണം അതിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മുക്കി വെയ്ക്കുക. ശേഷം ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചൂചുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക. 
സിൽവർ പോളിഷ്
വിപണിയിൽ  സുലഭ്യമാണ് സിൽവർ പോളിഷുകൾ. അവ വാങ്ങിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

