ഇൻ്റർ മിറ്റൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും ശ്രദ്ധിക്കണം

ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് കഴിക്കുകയും അടുത്ത നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റിംഗ് രീതിയാണ് ഇൻ്റർ മിറ്റൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ പൊതുവെ എല്ലാരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
ഫാസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
1. ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക: ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, വൃക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഗർഭിണികളോ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളോ, ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടുകളുടുള്ളവരോ, പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ളവർക്കോ ഇടവിട്ടുള്ള ഉപവാസം അനുയോജ്യമല്ല.
2. സാവധാനം ആരംഭിക്കുക: അത്താഴത്തിനും പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനും ഇടയിലുള്ള 12 മണിക്കൂർ ഇടവേള പോലെ, ചെറിയ ഉപവാസ കാലയളവുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രമേണ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
3. സമയക്രമം: നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയ്ക്കും ജീവിതശൈലിക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉപവാസ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
1.ജലാംശം നിലനിർത്തുക: നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാനും വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനും ധാരാളം വെള്ളം, ഹെർബൽ ടീ, പാൽ, ക്രീമർ എന്നിവ ചേർക്കാതെ കട്ടൻ കാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ചായ എന്നിവ കുടിക്കുക.
2. ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒഴിവാക്കുക: ഇവ നിങ്ങളുടെ ഉപവാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും, ശരീരഭാരം വർധിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉപവാസ സമയത്ത് കലോറി രഹിത പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുക.
3. വ്യായാമ ദിനചര്യ ലഘൂകരിക്കുക: നടത്തം, യോഗ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ പോലുള്ള കുറഞ്ഞ തീവ്രതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.
4. വിശ്രമം: നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇടവേളകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത, തലകറക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കാനം എന്നിവ തോന്നിയാൽ, ഫാസ്റ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് വിശ്രമിക്കുക.
5. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക: ഹോബികൾ, സിനിമ കാണുക, ജോലിയിൽ മുഴുകുക തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
