English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • ഇൻ്റർ മിറ്റൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും ശ്രദ്ധിക്കണം

ഇൻ്റർ മിറ്റൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും ശ്രദ്ധിക്കണം

ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ പൊതുവെ എല്ലാരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻ്റർ മിറ്റൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.   

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 9, 2025, 04:47 PM IST
  • നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയ്ക്കും ജീവിതശൈലിക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉപവാസ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇടവേളകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • പവാസ സമയത്ത് കലോറി രഹിത പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുക.

Read Also

  1. Intermittent Fasting | ഇടവിട്ടുള്ള ഉപവാസം മാനസികാരോ​ഗ്യത്തിന് ​ദോഷകരമാകുന്നതെങ്ങനെ?

Trending Photos

Dwi Dwadash Rajayoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
8
Mangal Venus Transit
Dwi Dwadash Rajayoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Todays Horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, മകരം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
13
Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, മകരം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസമോ? നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസമോ? നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
ഇൻ്റർ മിറ്റൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും ശ്രദ്ധിക്കണം

ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് കഴിക്കുകയും അടുത്ത നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റിംഗ് രീതിയാണ് ഇൻ്റർ മിറ്റൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ പൊതുവെ എല്ലാരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഫാസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
1. ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക: ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, വൃക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഗർഭിണികളോ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളോ, ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടുകളുടുള്ളവരോ, പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ളവർക്കോ ഇടവിട്ടുള്ള ഉപവാസം അനുയോജ്യമല്ല.

2. സാവധാനം ആരംഭിക്കുക: അത്താഴത്തിനും പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനും ഇടയിലുള്ള 12 മണിക്കൂർ ഇടവേള പോലെ, ചെറിയ ഉപവാസ കാലയളവുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തി ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രമേണ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

3. സമയക്രമം: നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയ്ക്കും ജീവിതശൈലിക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉപവാസ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 

ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1.ജലാംശം നിലനിർത്തുക: നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാനും വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനും ധാരാളം വെള്ളം, ഹെർബൽ ടീ, പാൽ, ക്രീമർ എന്നിവ ചേർക്കാതെ കട്ടൻ കാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ചായ എന്നിവ കുടിക്കുക.

2. ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒഴിവാക്കുക: ഇവ നിങ്ങളുടെ ഉപവാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും, ശരീരഭാരം വർധിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉപവാസ സമയത്ത് കലോറി രഹിത പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുക.

3. വ്യായാമ ദിനചര്യ ലഘൂകരിക്കുക: നടത്തം, യോഗ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ പോലുള്ള കുറഞ്ഞ തീവ്രതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.

4. വിശ്രമം: നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇടവേളകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത, തലകറക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കാനം എന്നിവ തോന്നിയാൽ, ഫാസ്റ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് വിശ്രമിക്കുക.

5. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക: ഹോബികൾ, സിനിമ കാണുക, ജോലിയിൽ മുഴുകുക തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Intermittent fasting

Trending News