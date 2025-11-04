English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • Hair Care: മുടി തഴച്ച് വളരണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

Hair Care: മുടി തഴച്ച് വളരണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

മുടി തഴച്ച് വളരണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 4, 2025, 06:36 PM IST
  • പതിവായി മുടി മുറിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കും.
  • നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹെയർ കേർ പ്രോഡക്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • ചർമ്മ സംരക്ഷണം പോലെ തന്നെ തലയോട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വ‍ർണവിലയിൽ കുറവ്! കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വില അറിയാം
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; സ്വ‍ർണവിലയിൽ കുറവ്! കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വില അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Kerala Lottery Result 03 November 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result 03 November 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Lottery Result 04 November 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result 04 November 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Hair Care: മുടി തഴച്ച് വളരണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

നീളമുള്ള മുടി സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ മുടി ശരിയായി പരിചരിക്കാൻ നമ്മൾ പലപ്പോളും മറന്ന് പോകുന്നു. ദിനചര്യയിലെ ചെറിയ മാറ്റം മതി നിങ്ങളുടെ മുടി വളരാൻ. 

Add Zee News as a Preferred Source

മുടി മുറിക്കുക

പതിവായി മുടി മുറിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കും. കേൾക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്നല്ലേ...സത്യമാണ്. പതിവായി മുടി വെട്ടുന്നതിലൂടെ സിപ്ലിറ്റ് എൻഡ് തടയാൻ സഹായിക്കും. പിളർന്ന അറ്റങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവ കൂടുതൽ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.  

ശരിയായ പ്രോഡക്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹെയർ കേർ പ്രോഡക്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും, ടെക്സ്ചർ നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഡ്രൈ ഷാംപൂ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അവ മുടിയുടെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ദീർഘകാല നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. pH-ബാലൻസ്ഡ്, സൾഫേറ്റ്-ഫ്രീ ഷാംപു ഉപയോഗിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക.

പരിചരണം
ചർമ്മ സംരക്ഷണം പോലെ തന്നെ തലയോട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തലയോട്ടി ആരോഗ്യകരവും, വൃത്തിയുള്ളതും, ജലാംശം ഉള്ളതുമാണെങ്കിൽ, അത് മികച്ച രക്തചംക്രമണം നടത്തുകയും മുടിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പോഷകങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.  ഇത് മുടിയുടെ വളർച്ച വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.  സ്‌ക്രബും,സ്‌കാപ്പ് മസാജും ചെയ്യുന്നത് മുടി വളരാൻ സഹായിക്കും.

മുടി ഉണക്കുക
നനഞ്ഞ തലമുടിയുമായി ഒരിക്കലും ഉറങ്ങരുത്. മുടി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക. ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായി ഉണക്കാതിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ബ്ലോ ഡ്രയറുകളിൽ നിന്നും സ്‌ട്രെയ്‌റ്റനറുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ചൂട് മുടിക്ക് കേടുവരുത്തും. അതിനാൽ അവ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

hair growthHair care

Trending News