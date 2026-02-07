Kappa Biriyani: ഒരു കിടിലൻ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം; റെസിപ്പി ഇതാ

നല്ല നാടൻ കപ്പ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. 1 കിലോ പോത്തിറച്ചി വെച്ച് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം. ഇതിനായി ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അറിയാം.
പോത്തിറച്ചി: 1 കിലോ (ഇടത്തരം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്)
സവാള: 3 എണ്ണം (നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്)
ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്: 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
പച്ചമുളക്: 4-5 എണ്ണം (കീറിയത്)
തക്കാളി: 2 എണ്ണം
മസാലപ്പൊടികൾ: മഞ്ഞൾപ്പൊടി (1/2 ടീസ്പൂൺ), മുളകുപൊടി (2 ടേബിൾസ്പൂൺ), മല്ലിപ്പൊടി (2 ടേബിൾസ്പൂൺ), ഗരം മസാല (1 ടേബിൾസ്പൂൺ), കുരുമുളക് പൊടി (1 ടേബിൾസ്പൂൺ).
ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, വെളിച്ചെണ്ണ: ആവശ്യത്തിന്.
കപ്പ വേവിക്കാൻ:
കപ്പ (മരച്ചീനി): 1.5 കിലോ (ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്)
മഞ്ഞൾപ്പൊടി: 1/2 ടീസ്പൂൺ
ഉപ്പ്: പാകത്തിന്
കപ്പയിൽ ചേർക്കാൻ അരപ്പ്:
തേങ്ങ ചിരകിയത്: 1 കപ്പ്
ജീരകം: 1/2 ടീസ്പൂൺ
വെളുത്തുള്ളി: 3 അല്ലി
കാന്താരി മുളക് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക്: 3 എണ്ണം
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഇറച്ചിയിലേക്ക് സവാള, തക്കാളി, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, മസാലപ്പൊടികൾ, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പ്രഷർ കുക്കറിൽ 6-8 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ (ഇറച്ചി നന്നായി വേവുന്നത് വരെ) വേവിക്കുക.
കപ്പ കഷ്ണങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി വേവിക്കുക. വെന്തതിനുശേഷം കപ്പയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൂർണ്ണമായും ഊറ്റിക്കളയണം.
തേങ്ങ, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, മുളക് എന്നിവ തരിതരിപ്പായി അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് വേവിച്ചു വെച്ച കപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക.
വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ചാറോട് കൂടി കപ്പയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. തീ കുറച്ചു വെച്ച് കപ്പയും ഇറച്ചിയും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇറച്ചിയിലെ നെയ്യും മസാലയും കപ്പയിൽ നന്നായി പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ യോജിപ്പിക്കുക.
ഒരു ചെറിയ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക്, വറ്റൽ മുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില എന്നിവ മൂപ്പിച്ച് കപ്പബിരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ഒഴിക്കുക. ഇത് കൂടുതൽ രുചി നൽകും.
ടിപ്പ്: കപ്പ ബിരിയാണി ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും രുചി. ഇതിനൊപ്പം കാന്താരി ചമ്മന്തിയോ ഉള്ളി ചമ്മന്തിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി കൂടുതൽ ഗംഭീരം.
