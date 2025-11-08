English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Stain Removal: തുണിയിലെ കറകൾ മാറ്റാൻ ഇനി എളുപ്പമാണ്..ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളിൽ കറ പറ്റിയതിനാൽ അവ കളയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ .......

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 8, 2025, 03:59 PM IST
  • വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് തുണിയിലെ കറ കളയാം.
  • തുണികളിലെ വിവിധ തരം കറകൾ എങ്ങനെ കളയാം എന്നറിയാം.

Stain Removal: തുണിയിലെ കറകൾ മാറ്റാൻ ഇനി എളുപ്പമാണ്..ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളിൽ കറ പറ്റിയതിനാൽ അവ കളയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് തുണിയിലെ കറ കളയാനിതാ ചില എളുപ്പവഴികൾ.

ഭക്ഷണ പാനീയ കറകൾ

1. വൃത്തിയുള്ള തുണി അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് കറ തുടക്കുക. ഉരസുന്നത് ഒഴിവാക്കി മൃദുവായി തുടക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 
2. വെള്ളവും, പാത്രം കഴുകുന്ന ലായിനി തുണിയിലെ കറയുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി അൽപം നേരം വെക്കുക.
3. തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കറ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

എണ്ണയുടെ കറ

1. എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കാൻ കറ പുരണ്ട ഭാഗത്തിനടിയിൽ ഒരു പേപ്പർ ടവ്വലോ തുണിയോ വയ്ക്കുക. കറ കൂടുതൽ പടരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
2.  ബേക്കിംഗ് സോഡ, കോൺസ്റ്റാർച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ബേബി പൗഡർ എന്നിവ എണ്ണ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കറയുടെ മുകളിൽ വിതറുക.
3.  ഒരു ലിക്വിഡ് ഡിഷ് സോപ്പ് കറ പുരണ്ട ഭാഗത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. 
4. ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉണക്കുക. 

മഷി കറകൾ

1. ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ ആൽക്കഹോളിൽ മുക്കി മഷി കറ പതുക്കെ തുടയ്ക്കുക. മഷി പടരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക.
2. ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ തുണിയിലെ കറ അപ്രതിക്ഷമാകും.

രക്തക്കറ

1. തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് രക്തം പുരണ്ട ഭാഗം കഴുകുക.
2. കറയിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളവും ഉപ്പും കലർന്ന മിശ്രിതം പുരട്ടി കുറച്ച് മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കുക.
3. ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുക്കുക.

വസ്ത്രങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കറകൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ നീക്കുന്നുവോ, അത്രയും നല്ലത്. ചൂട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുമ്പോൾ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തുണിത്തരത്തിന് വെള്ളം ഉതകുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക. 

