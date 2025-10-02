English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coriander Leaves: മല്ലിയില കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം... ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

Coriander Leaves Storage Tips: കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മല്ലിയില പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാതെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് അറിയാം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 2, 2025, 07:10 PM IST
  • മല്ലിയില വാങ്ങുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്
  • പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലകളും ഉറപ്പുള്ള തണ്ടും ഉള്ളവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  1. Coriander leaves: മല്ലിയിലയ്ക്ക് ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെ, വളര്‍ത്താനും എളുപ്പം

Coriander Leaves: മല്ലിയില കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം... ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

മല്ലിയില ഭക്ഷണരുചിക്കൂട്ടുകളിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ്. എന്നാൽ, ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമായിരിക്കും പലർക്കും. കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മല്ലിയില പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാതെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് അറിയാം. ഇതിന് മുൻപ് മല്ലിയില വാങ്ങുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലകളും ഉറപ്പുള്ള തണ്ടും ഉള്ളവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മഞ്ഞ നിറം ബാധിച്ചതോ അഴുകിയ പാടുള്ളതോ ആയ മല്ലിയില വാങ്ങരുത്. ഫ്രഷ് മല്ലിയിലയ്ക്ക് തീവ്ര സു​ഗന്ധം ആയിരിക്കും. ഇവ മണത്ത് നോക്കി വാങ്ങാം. മല്ലിയില പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാതെ ഫ്രഷ് ആയി എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

തണ്ടുകളോടെ കെട്ടുകളായി മല്ലിയില സൂക്ഷിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ മല്ലിയില ഫ്രഷ് ആയി വയ്ക്കാം. ഇതിനായി മല്ലിയിലയുടെ തണ്ടിന്റെ അറ്റം മുറിച്ചുമാറ്റുക. ഒരു ജാറിൽ പകുതിയോളം വെള്ളം നിറച്ച് മല്ലിയില ജാറിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക. ഇലകളുടെ ഭാ​ഗം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാ​ഗ് ഉപയോ​ഗിച്ച് അധികം മുറുക്കമില്ലാതെ മൂടുക. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. 2-3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റുക.

ചെറുതായി നനച്ച പേപ്പർ ടവലിൽ മല്ലിയില സൂക്ഷിക്കുന്നത് മല്ലിയില അഴുകിപ്പോകാതെയിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ മല്ലിയില സൂക്ഷിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ മല്ലിയില കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനായി ഇലകൾ മൃദുവായി കഴുകിയ ശേഷം ഉണക്കി നനഞ്ഞ പേപ്പർ ടവലിൽ പൊതിയുക. പിന്നീട് ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് ബാ​ഗിലോ വായു കടക്കാത്ത പാത്രത്തിലോ സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം.

ഒരാഴ്ചയിലധികം മല്ലിയില കേടാകാതെയിരിക്കാൻ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വച്ച് ഉപയോ​ഗിക്കാം. ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കലർത്തിയ ശേഷം ഇതിൽ മല്ലിയില കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം. 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം മല്ലിയില കഴുകി ഉണക്കി ഈർപ്പം കളഞ്ഞ് പേപ്പർ ടവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം കടക്കാത്ത പാത്രം എന്നിവയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം.

ഹെർബൽ കീപ്പർ ബോക്സുകളിൽ പത്ത് മുതൽ 14 ദിവസം വരെ മല്ലിയില കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാം. ​ഹെർബ് കീപ്പർ ബോക്സുകൾ വായുസഞ്ചാരവും ജലാംശവും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഇലകൾ ഫ്രഷ് ആയി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Coriander leavesCoriander Leaves Storage Tipsമല്ലിയില

