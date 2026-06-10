/DIY Face Packs: ചർമ്മം വരണ്ട് പോകുന്നോ? വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് പരിഹാരം; ഹോംമേഡ് ഫേസ് പാക്കുകൾ നോക്കാം...

തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മത്തിന് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. കെമിക്കലുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചർമ്മം സംരക്ഷിക്കാം. ഈർപ്പവും പോഷണവും നൽകി ചർമ്മം തിളക്കമുള്ളതാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഫേസ്പാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം. അതിന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മതി...
1. തൈര് - തേൻ ഫേസ് പാക്ക്
തൈരിൽ ചർമ്മത്തിലെ ഡെഡ് സെൽസിനെ മൃദുവായി നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്' അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും സഹായകമാണ്.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ തൈരിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. മുഖത്തും കഴുത്തിലുമായി ഇവ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയുക.
നിങ്ങൾ നൽകിയ തണ്ണിമത്തനും പനിനീരും (റോസ് വാട്ടർ) ചേർത്തുള്ള ഫേസ് പാക്കിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ പേജുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നല്ല മലയാളത്തിൽ താഴെ നൽകുന്നു:
2. തണ്ണിമത്തൻ - റോസ് വാട്ടർ ഫേസ് പാക്ക്
തണ്ണിമത്തനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ജലാംശവും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും ചർമ്മം വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയുന്നു.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
കുറച്ച് തണ്ണിമത്തൻ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് നന്നായി ഉടച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഫേസ്വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മിശ്രിതം മുഖത്ത് പുരട്ടുക. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാം.
നിങ്ങൾ നൽകിയ വെള്ളരിക്കയും കറ്റാർവാഴയും ചേർത്തുള്ള ഫേസ് പാക്കിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ പേജുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നല്ല മലയാളത്തിൽ താഴെ നൽകുന്നു:
3. വെള്ളരിക്ക - കറ്റാർവാഴ ഫേസ് പാക്ക്
ചർമ്മത്തിന് മികച്ച കുളിർമ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെള്ളരിക്ക. ചർമ്മത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറ്റി ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ കറ്റാർവാഴയും സഹായകമാണ്.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
പകുതി വെള്ളരിക്ക എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ കറ്റാർവാഴ ജെല്ലും ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം. പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് മുഖത്ത് പുരട്ടി 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകാം.
4. വാഴപ്പഴം ഫേസ് പാക്ക്
പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ഏത്തപ്പഴം ചർമ്മം വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
നന്നായി പഴുത്ത ഒരു പഴം നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ തണുത്ത പാൽ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം മുഖത്ത് ഒരേപോലെ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയാം.
5. മുൾട്ടാണി മിട്ടി - പുതിന ഫേസ് പാക്ക്
ചർമ്മത്തിലെ അമിതമായ എണ്ണമയം വലിച്ചെടുക്കാൻ മുൾട്ടാണി മിട്ടി സഹായിക്കും. പുതിനയില ചർമ്മത്തിന് ഉന്മേഷവും കുളിർമയും നൽകുന്നു.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ മുൾട്ടാണി മിട്ടിയിലേക്ക് നന്നായി ചതച്ചെടുത്ത പുതിനയിലയും ആവശ്യത്തിന് റോസ് വാട്ടറും (പനിനീര്) ചേർത്ത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ഈ മിശ്രിതം മുഖത്ത് പുരട്ടി പകുതി ഉണങ്ങുമ്പോൾ (പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങി വരളുന്നതിന് മുൻപ്) വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയാം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.