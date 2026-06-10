Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health & Lifestyle
  • /DIY Face Packs: ചർമ്മം വരണ്ട് പോകുന്നോ? വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് പരിഹാരം; ഹോംമേഡ് ഫേസ് പാക്കുകൾ നോക്കാം...

DIY Face Packs: ചർമ്മം വരണ്ട് പോകുന്നോ? വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് പരിഹാരം; ഹോംമേഡ് ഫേസ് പാക്കുകൾ നോക്കാം...

DIY Glowing Face Packs: ചർമ്മം തിളങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് ഫേസ്പാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 10, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:50 PM IST
DIY Face Packs: ചർമ്മം വരണ്ട് പോകുന്നോ? വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് പരിഹാരം; ഹോംമേഡ് ഫേസ് പാക്കുകൾ നോക്കാം...
Image Credit: Face Packs | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ചർമ്മം വരണ്ട് പോകുന്നോ? വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് പരിഹാരം; ഹോംമേഡ് ഫേസ് പാക്കുകൾ നോക്കാം
Skin Care Tips13 min ago
2
Plus One Exam Result28 min ago
3
FIFA world cup 20261 hr ago
4
FIFA world cup 20262 hrs ago
5
Kerala Weather Update2 hrs ago