Iftar Snacks: ഇഫ്താറിന് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ക്രിസ്പി ചിക്കൻ കട്ലറ്റ്; റെസിപ്പി ഇതാ

Iftar Snacks Recipe: നോമ്പുതുറയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല ക്രിസ്പി ചിക്കൻ കട്ലറ്റിന്റെ റെസിപ്പി ഇതാ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 19, 2026, 11:12 AM IST
  • നിരവധി വിഭ​വങ്ങളാണ് ഇഫ്താ‍ർ വിരുന്നിന് പലരും തയ്യാറാക്കുക
  • സിംപിൾ ആയ ഇഫ്താ‍ർ റെസിപ്പികൾ പരിചയപ്പെടാം

Iftar Snacks: ഇഫ്താറിന് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ക്രിസ്പി ചിക്കൻ കട്ലറ്റ്; റെസിപ്പി ഇതാ

റമദാൻ മാസം ആരംഭിച്ചതോടെ വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകളാണ് ഇനി വരുന്നത്. നോമ്പുതുറയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയ ചിക്കൻ കട്ലറ്റിന്റെ റെസിപ്പി ഇതാ.

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

ചിക്കൻ (ബോൺലെസ്സ്): 250 ഗ്രാം

മഞ്ഞൾപ്പൊടി: കാൽ ടീസ്പൂൺ

കുരുമുളക് പൊടി: അര ടീസ്പൂൺ

ഉപ്പ്: പാകത്തിന്

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: 2 എണ്ണം (പുഴുങ്ങി ഉടച്ചത്)

സവാള: 2 എണ്ണം (പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്)

ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്: 1 ടേബിൾസ്പൂൺ

പച്ചമുളക്: 2-3 എണ്ണം (അരിഞ്ഞത്)

ഗരം മസാല: അര ടീസ്പൂൺ

പെരുംജീരകപ്പൊടി: കാൽ ടീസ്പൂൺ

മല്ലിയില, കറിവേപ്പില: ആവശ്യത്തിന്

മുട്ട: 1 എണ്ണം (അടിച്ചത്)

ബ്രെഡ് ക്രംബ്സ്: ആവശ്യത്തിന്

എണ്ണ: വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം: എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് അൽപം വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിക്കുക. വെള്ളം വറ്റിയ ശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക.

മസാല വഴറ്റുന്നതിന്: ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും പെരുംജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റുക.

മിക്സിംഗ്: വേവിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും, പുഴുങ്ങി ഉടച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങും മസാല വഴറ്റിയതും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഇനി ഈ മിശ്രിതം ചെറിയ ഉരുളകളായി എടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ കട്ലറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുക.

വറുത്തെടുക്കാം: ഓരോ കട്ലറ്റും പതപ്പിച്ച് മുട്ടയിൽ മുക്കിയ ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംബ്സിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ഇടത്തരം തീയിൽ കട്ലറ്റുകൾ രണ്ട് വശവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കുക.

ടിപ്സ്

ഫ്രീസ് ചെയ്യാം: ബ്രെഡ് ക്രംബ്സിൽ പൊതിഞ്ഞ കട്ലറ്റുകൾ ഒരു സിപ്ലോക്ക് കവറിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ച വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. നോമ്പുതുറ സമയത്ത് എടുത്ത് നേരിട്ട് വറുത്താൽ മതി.

ക്രിസ്പി ആകാൻ: ബ്രെഡ് ക്രംബ്സിന് പകരം റസ്ക് പൊടിച്ചത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ക്രിസ്പി ആകും.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

