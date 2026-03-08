English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം; ചരിത്രം, പ്രാധാന്യം... വനിതാ ദിനം എന്തിന്?

International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം; ചരിത്രം, പ്രാധാന്യം... വനിതാ ദിനം എന്തിന്?

International Womens Day 2026 Date: സ്ത്രീകൾ ഇന്നും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 8, 2026, 10:29 AM IST
  • സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കുമായി ഓരോ വർഷവും പ്രചാരണ പരിപാടികളും ചർച്ചകളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്
  • ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന നിയമപരവും സാമൂഹികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം

International Womens Day: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ നേട്ടങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുമായി 2026 മാർച്ച് എട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. സാമൂഹികം, സാമ്പത്തികം, സാംസ്‌കാരികം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ നൽകിയ സംഭാവനകളെ ഈ ദിവസത്തിൽ ആദരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നും സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കുമായി ഓരോ വർഷവും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികളും ചർച്ചകളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. "അവകാശങ്ങൾ, നീതി, പ്രവർത്തനം. എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി" (Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls) എന്നതാണ് 2026-ലെ വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രമേയം. നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും കേവലം കടലാസിലൊതുങ്ങാതെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പ്രസക്തി

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന നിയമപരവും സാമൂഹികവുമായ വിടവുകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. ആഗോള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പുരുഷന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ ഏകദേശം 64 ശതമാനം മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഈ രംഗത്ത് ഇനിയും എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ വരാനുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അവകാശങ്ങൾ വെറുതെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവ നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരുകളോടും സംഘടനകളോടും ഈ ക്യാമ്പയിൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ, തുല്യ വേതനം, ഗ്രാമ-നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ നീതി ലഭ്യമാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം; ചരിത്രം

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂറോപ്പിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾ മികച്ച തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ന്യായമായ വേതനത്തിനും വോട്ടവകാശത്തിനുമായി നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ തുടക്കം.

1908: ജോലി സമയം കുറയ്ക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളത്തിനും വോട്ടവകാശത്തിനുമായി ഏകദേശം 15,000 സ്ത്രീകൾ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തി.

1910: കോപ്പൻഹേഗനിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റായ ക്ലാര സെറ്റ്കിൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വനിതാ ദിനം ആചരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

1975: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്ന് മാർച്ച് എട്ട് ലോകമെമ്പാടും സ്ത്രീ സമത്വത്തിനായുള്ള ദിനമായി മാറി.

വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം എന്നത് വെറുമൊരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മാറ്റത്തിനായുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം കൂടിയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ നേട്ടങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ലിംഗവിവേചനം, തൊഴിലിടങ്ങളിലെ വിവേചനം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ, അവസരങ്ങളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ ദിനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ സമത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകളും സമൂഹങ്ങളും ഈ ദിവസം ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും പൂർണ്ണമായ തുല്യതയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇന്നും തുടരുകയാണ് എന്നതാണ് ഈ ദിനം നൽകുന്ന സന്ദേശം.

