/International Yoga Day 2026: ഇന്ത്യ എങ്ങനെ യോഗയെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേദിയിലെത്തിച്ചു? അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിന് പിന്നിലെ ചരിത്രം...

ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമാണ്. യോഗയെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. അതിനായി രാജ്യം കൈവരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നയതന്ത്ര വിജയമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിന പ്രഖ്യാപനം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പാസാക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്.
തുടക്കം ഇങ്ങനെ...
2014 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ (UNGA) ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യോഗ ദിനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം 'അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി' ആചരിക്കണമെന്ന ആശയം ആ പ്രസംഗത്തിൽ മോദി പറയുമ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ അതിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. യോഗ വെറുമൊരു വ്യായാമം മാത്രമല്ല യോഗ. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണിതെന്നായിരുന്നു മോദി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്.
പ്രമേയത്തിന് റെക്കോർഡ് പിന്തുണ
2014 ഒക്ടോബറിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രമേയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ പ്രമേയത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ 193 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ 177 രാജ്യങ്ങളും പ്രമേയത്തെ നേരിട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുകയുണ്ടായി. യുഎൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രമേയത്തിന് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. പിന്നീട് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകലുള്ള ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.
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