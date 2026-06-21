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International Yoga Day 2026: ഇന്ത്യ എങ്ങനെ യോഗയെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേദിയിലെത്തിച്ചു? അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിന് പിന്നിലെ ചരിത്രം...

ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോ​ഗ ദിനമാണ്. യോഗയെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. അതിനായി രാജ്യം കൈവരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നയതന്ത്ര വിജയമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിന പ്രഖ്യാപനം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പാസാക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 21, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:36 PM IST
International Yoga Day 2026: ഇന്ത്യ എങ്ങനെ യോഗയെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേദിയിലെത്തിച്ചു? അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിന് പിന്നിലെ ചരിത്രം...
Image Credit: International Yoga Day | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ഇന്ത്യ എങ്ങനെ യോഗയെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേദിയിലെത്തിച്ചു?അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിന ചരിത്രം
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