/International Yoga Day 2026: മനസിനും ശരീരത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ നൽകും; യോഗയെക്കുറിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്ത്?

കാലങ്ങളായി ഒരു ആത്മീയ ചര്യയായി മാത്രമാണ് യോഗയെ നാം കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രവും മെഡിക്കൽ ലോകവും യോഗയെ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യായാമം എന്നതിലുപരി മനസിനും ശരീരത്തിനും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗ എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യൂഹത്തിലും ഹൃദയമിടിപ്പിലും മസ്തിഷ്ക ഘടനയിലും എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ യോഗയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
യോഗയുടെ ഗുണങ്ങൾ
1. മാനസിക സമ്മർദ്ദം
മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ. യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പതിവായി യോഗയും പ്രാണായാമവും ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തെ ശാന്തമാക്കുന്ന പാരാസിംപതെറ്റിക് നാഡീവ്യൂഹത്തെ ഉണർത്തും.
2. ബ്രെയിൻ ഹെൽത്ത്
നിത്യവും യോഗ ചെയ്യുന്നവരിൽ തലച്ചോറിൽ ഗ്രേ മാറ്ററിന്റെ അളവ് വർധിക്കുന്നുവെന്ന് എംആർഐ സ്കാനിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാനും, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും, പ്രായമാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാനുമൊക്കെ യോഗ ഫലപ്രദമാണ്.
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