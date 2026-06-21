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International Yoga Day 2026: മനസിനും ശരീരത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ നൽകും; യോഗയെക്കുറിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്ത്?

International Yoga Day 2026: പതിവായി യോ​ഗ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ​ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ....

Written ByKarthika V
Published: Jun 21, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:26 PM IST
International Yoga Day 2026: മനസിനും ശരീരത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ നൽകും; യോഗയെക്കുറിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്ത്?
Image Credit: International Yoga Day 2026 | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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മനസിനും ശരീരത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ നൽകും; യോഗയെക്കുറിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്...
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