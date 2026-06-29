/കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊപ്പം ജ്യൂസ് നൽകാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം

പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് പല കുടുംബങ്ങളും ഇത് നല്ലൊരു ശീലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യൂസിൽ വിറ്റാമിനുകളടങ്ങിയതായും അത് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെയടക്കം ആരോഗ്യത്തിന് മികച്ചതായും കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ സമീപകാല ഗവേഷണങ്ങൾ ഈ ശീലത്തിൽ ആശങ്കയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.
ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ മുതിർന്നവരേക്കാൾ 35 ശതമാനം കൂടുതൽ രക്തസമ്മർദ സാധ്യതയാണ്. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം പലപ്പോഴും 'നിശബ്ദ കൊലയാളി' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാതെ കാലക്രമേണ ഹൃദയം, രക്തക്കുഴലുകൾ, വൃക്കകൾ, തലച്ചോറ് എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തും.
പഠനത്തിനായി 25,000 ത്തിലധികം കുട്ടികളെയും കൗമാരക്കാരെയുമാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്. ഈ കുട്ടികളിൽ പലർക്കും പല സമയങ്ങളിലായി ജ്യൂസ് നൽകി. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പതിവായി ദിവസത്തിൽ എതെങ്കിലും ഒരു സമയം ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നവരിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പഴച്ചാറിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഫലങ്ങൾ. ജ്യൂസിൽ പഴങ്ങളുടേതുപോലുള്ള നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉള്ളതോ പ്രകൃതിദത്തമായ മധുരം.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം, വൃക്കരോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ്. തുടക്കത്തിൽ പലർക്കും ശ്രദ്ധേയമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദത്തെ 'നിശബ്ദ കൊലയാളി' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് സെന്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ (സിഡിസി) പറയുന്നു.
ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പ്രകാരം പഴങ്ങൾ എപ്പോഴും പഴച്ചാറുകളേക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അപ്പിളാണെങ്കിൽ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, നാരുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയുണ്ട്. പൊതുവായ ആരോഗ്യത്തിന് ആപ്പിൾ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ മറിച്ച് ആപ്പിളിനെ ജ്യൂസാക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയും കലോറിയും വർധിക്കും.
ഇനി ഇത്തരം ജ്യൂസുകളിൽ അധിക മധുരം നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് മെറ്റാ അനാലിസിസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് ജ്യൂസിന് പകരം വെള്ളമോ ജ്യൂസടിക്കാതെ പഴമായി തന്നെ കഴിക്കാൻ നൽകുക. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇത്തരം ശീലമാണ് ഉത്തമം.
മാതാപിതാക്കൾ പഴച്ചാറുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കരുത്. പക്ഷേ അവ ഉചിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
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