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കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊപ്പം ജ്യൂസ് നൽകാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം

പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ദിവസവും കുട്ടികൾക്ക് ജ്യൂസ് നൽകുന്നത് അപകടമാണ്. അവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം പഴച്ചാറുകളുടെ ഉപയോഗം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 29, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:29 PM IST
കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊപ്പം ജ്യൂസ് നൽകാറുണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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