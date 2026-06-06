/Green Tea Benefits: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഗ്രീൻ ടീ നല്ലതാണോ? എപ്പോൾ, എങ്ങനെ കുടിക്കണം?

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പാനീയമാണ് ഗ്രീൻ ടീ. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസം (ഉപാപചയ പ്രക്രിയ) വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത ഘടകങ്ങളുമാണ് ഗ്രീൻ ടീയുടെ ജനപ്രീതിക്ക് കാരണം. ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ടീ ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇത് എപ്പോൾ, എങ്ങനെ കുടിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുക.
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണ്?
വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഗ്രീൻ ടീ പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പാനീയങ്ങളുടെ ഗുണം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്നതിന് അത് കഴിക്കുന്ന സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ശരിയായ സമയത്ത് ഇത് കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഒട്ടനവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ നൽകും.
പ്രഭാതത്തിലെ ഊർജ്ജം: രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് വേഗത്തിൽ എരിച്ചുകളയാൻ സഹായിക്കുകയും, കഫീന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഊർജ്ജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പതിവായി രാവിലെ ഇത് കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും.
വർക്കൗട്ടിന് മുൻപുള്ള ബൂസ്റ്റ്: വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനും ശരീരത്തിന്റെ സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതിലെ കഫീനും കാറ്റെച്ചിനുകളും (catechins) ഒത്തുചേർന്ന് കലോറി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി എരിച്ചുകളയുന്നു. വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് കുടിക്കുന്നതാണ് ഫലപ്രദം.
ഭക്ഷണത്തിനിടയിലുള്ള സമയം: അസമയത്തുള്ള വിശപ്പും ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഒഴിവാക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന് ഇടയിലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും അമിത വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
ഒരു ദിവസം എത്ര കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം?
ശരീരഭാരം കുറയുന്നതിന്റെ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ദിവസം 2 മുതൽ 3 കപ്പ് വരെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് തലവേദന, ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ അധികം ശീലമില്ലാത്തവർക്ക്.
പായ്ക്ക് ചെയ്തതോ ഫ്ലേവർ ചേർത്തതോ ആയ ഗ്രീൻ ടീകളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ പഞ്ചസാരയും പ്രിസർവേറ്റീവുകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, മധുരം ചേർക്കാത്ത സാധാരണ ഗ്രീൻ ടീ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ ഏത് തരം ഗ്രീൻ ടീയാണ് നല്ലത്?
മാച്ചാ ഗ്രീൻ ടീ (Matcha green tea): പൊടി രൂപത്തിലുള്ള ഈ ചായയിൽ സാധാരണ ഗ്രീൻ ടീയെക്കാൾ കൂടുതൽ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷനാണിത്.
ലൂസ്-ലീഫ് ഗ്രീൻ ടീ (Loose-leaf green tea): സാധാരണ ടീ ബാഗുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗുണനിലവാരം കൂടിയ ഇത്തരം ഇലകളിൽ പോഷകങ്ങളും സ്വാദും കൂടുതലായിരിക്കും. കൂടുതൽ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾക്കായി ജൈവ രീതിയിൽ (organic) ഉത്പാദിപ്പിച്ച ഇലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
മികച്ച ഫലം ലഭിക്കാൻ ഇവ ചേർക്കാം
നാരങ്ങാനീര്: ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ പുറന്തള്ളാനും (detoxification) വിറ്റാമിൻ സി ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഇഞ്ചി: ദഹനം സുഗമമാക്കാനും വയർ വീർക്കുന്ന അവസ്ഥ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
കറുവപ്പട്ട: രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിലനിർത്താനും വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
പുതിനയില: ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചായയ്ക്ക് നല്ല സുഗന്ധം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഗ്രീൻ ടീയുടെ മറ്റ് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പുറമെ, ശരീരത്തിലെ വീക്കവും നീർക്കെട്ടും കുറയ്ക്കാനുള്ള (anti-inflammatory) ഗുണങ്ങൾ ഗ്രീൻ ടീയ്ക്കുണ്ടെന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് (NIH) വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാറ്റെച്ചിനുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് EGCG മികച്ച ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ഇപ്പോഴും പരിമിതമാണ്.
ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുക
ഗ്രീൻ ടീ ശരീരത്തിന് സുരക്ഷിതവും ഗുണപ്രദവുമാണെങ്കിലും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില തെറ്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.
ആഹാരം കഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കരുത്: ഇത് ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പ് (iron) ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
രാത്രി വൈകി ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക: കാരണം ഇത് ഉറക്കത്തെ മോശമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമത്തോടും വ്യായാമത്തോടും ഒപ്പം നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ഗ്രീൻ ടീ ശരിയായ സമയത്ത് കൃത്യമായി ശീലമാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും മികച്ച ഫലം ലഭിക്കും.
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