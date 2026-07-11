/Intermittent Fasting: കലോറിയുടെ അളവ് നോക്കാതെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണോ ബെസ്റ്റ്? അറിയാം...

Weight Loss: ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കലോറി നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. പല ഡയറ്റും ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഫലപ്രദമാകില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് ഇടവിട്ടുളള ഉപവാസം അതായത് Intermittent Fasting ആണ് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ബെസ്ഡ് എന്നാണ്.
നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഭക്ഷണക്രമമാണിത്. ദിവസം മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ബാക്കി സമയം ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിങ്.
16:8 രീതി: ദിവത്തിൽ 16 മണിക്കൂർ ഉപവസിക്കുകയും ബാക്കി 8 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രീതി.
5:2 ഡയറ്റ്: ആഴ്ചയിലെ 5 ദിവസം സാധാരണ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. എന്നാൽ ബാക്കി 2 ദിവസം കലോറി വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക.
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ ഏജിംഗ് (NIH) പറയുന്നത് പ്രകാരം ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല മെറ്റബോളീസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകായും ഒപ്പം ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകായും ചെയ്യും.
അഡലെയ്ഡ് സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അമിതവണ്ണമുള്ള 220 ആളുകളെ 3 ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി 18 മാസം നിരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു പഠനം നടത്തിയത്.
ഇന്റര്മിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്
ദിവസേനയുള്ള കലോറിയിൽ നിയന്ത്രണം.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതിക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു ആ 3 ഗ്രൂപ്പുകൾ.
ആറ് മാസത്തെ കാലയളവിന് ശേഷം ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തവരും കലോറി കണക്കാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരും ശരാശരി ഏഴ് കിലോഗ്രാം വീതം ശരീരഭാരം കുറച്ചു. എന്നാൽ ഡയറ്റ് എടുത്തവർക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് എപ്പോഴും കലോറി അളന്നു നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവും കുറക്കേണ്ടിയും വന്നില്ല, അമിതമായി കഴിച്ചുപോകുമോ എന്ന പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഡയറ്റ് കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് പിന്തുടരാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പം ഇന്റര്മിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കലോറി നോക്കി കഴിക്കാൻ പലർക്കും കഴിയില്ല. കാരണം ഓരോ നേരത്തെ ഭക്ഷണവും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് അളന്ന്, രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണമെന്നത് തന്നെ. എന്നാൽ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ എത്ര കലോറി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഭക്ഷണം എപ്പോൾ കഴിക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഇത് വളരെ ലളിതവും ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതുമാണ്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടാതെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലെ കലോറിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ചിലരെ സഹായിക്കും.
ഇന്റര്മിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണോ?
ഇന്റര്മിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നല്ലതാകണമെന്നില്ല. ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗിലും കലോറി കുറച്ചു കഴിക്കുന്ന രീതിയും ആകെ കഴിക്കുന്ന കലോറിയുടെ അളവ് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒരേ അളവിലാണ് ശരീരഭാരം കുറയുക. നിരവധി പഠനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ആർസിടി വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ഉപവാസ രീതി വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് സാധാരണ കലോറി നിയന്ത്രണത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നുമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പുകൂടാതെ പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്ന ഡയറ്റ് ഏതാണോ, അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ.
എല്ലാവർക്കും ഇന്റര്മിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല.
. പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന കഴിക്കുന്നവർ
. ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരും
. ഈറ്റിങ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ
. ഗുരുതരമായ അസുഖമുള്ളവർ
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആൻഡ് കിഡ്നി ഡിസീസ് (NIDDK) നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകാരം പ്രമേഹമുള്ള (Diabetes) ഏതൊരാളും ഇടവിട്ടുള്ള ഉപവാസം എടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ്. ഇവർ തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ അനുവാദം ചോദിക്കണം.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല)
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