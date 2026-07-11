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Intermittent Fasting: കലോറിയുടെ അളവ് നോക്കാതെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണോ ബെസ്റ്റ്? അറിയാം...

Intermittent Fasting For Weight Loss: കലോറി ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ശരീരഭാരം എളുപ്പത്തിൽ കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.

Edited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 11, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:22 PM IST
Intermittent Fasting: കലോറിയുടെ അളവ് നോക്കാതെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണോ ബെസ്റ്റ്? അറിയാം...
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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