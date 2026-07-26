/IVF Treatment: ഐ.വി.എഫ് ചികിത്സയും മാറുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും; മാതൃകയായി ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികൾ

അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസുമായി (ART) ബന്ധപ്പെട്ട് പലർക്കും ധാരണയില്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദമ്പതികളിൽ വന്ധ്യത (Infertility) കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) കണക്കുകൾ പ്രകാരം 6 പേരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും വന്ധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വന്ധ്യതാ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന്റെയും ഇതുസംബന്ധിച്ച് അവബോധം വളർത്തേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വന്ധ്യതാ ചികിത്സകൾ സാധാരണയാണെന്ന ബോധ്യം വരുന്നതിനും വന്ധ്യത നേരിടുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകാനും ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികൾ അവരുടെ IVF യാത്രകൾ പരസ്യമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്ധ്യതയ്ക്ക് വൈദ്യസഹായം തേടുന്നത് ബലഹീനതയുടെ അടയാളമല്ല മറിച്ച് ശക്തിയുടെ അടയാളമാണെന്ന് അവർ പങ്കുവെക്കുന്ന സന്ദേശം. ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് IVF ചികിത്സ സ്വീകരിച്ച ചില പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഷാരൂഖ് ഖാനും ഗൗരി ഖാനും: 2013ലാണ് ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാനും ഭാര്യ ഗൗരി ഖാനും അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ അബ്രാം ഖാനെ വരവേറ്റത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീയായ ഐവിഎഫ്, വാടക ഗർഭധാരണം തുടങ്ങിയവയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്.
ഫറാ ഖാനും ശിരീഷ് കുന്ദറും: വന്ധ്യതയുമായി നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തന്റെ 43-ാം വയസിൽ അമ്മയായതിനെക്കുറിച്ച് സിനിമ നിർമാതാവ് ഫറാ ഖാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഐവിഎഫ് വഴിയാണ് അവർക്ക് സാർ, ദിവ, അന്യ എന്നീ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചത്. അത് മാത്രമല്ല തന്റെ അണ്ഡം (Eggs) നേരത്തെ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഫറ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. വൈകിപ്പോകുന്നതിന് മുൻപ് വിദഗ്ധരെ കണ്ട് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ തേടാൻ അവർ മറ്റ് സ്ത്രീകളോട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
കരൺ ജോഹർ: കരൺ ജോഹർ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനായതിൽ വാടക ഗർഭധാരണവും ഐവിഎഫും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017ലാണ് ഇരട്ടകളായ യാഷിനെയും റൂഹിയെയും അദ്ദേഹത്തിന് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ലഭിച്ചത്. ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കരൺ ജോഹറിന്റെ അനുഭവം മാതാപിതാക്കളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ്.
ഏക്താ കപൂർ: ടെലിവിഷൻ താരമായ ഏക്ത കപൂർ തന്റെ മകനെ സ്വീകരിച്ചത് വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയാണ്. റാവി കപൂറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏക്ത പലപ്പോഴും വാചാലയാകാറുണ്ട്. അമ്മയായത് തന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നാണ് ഏക്ത പറയുന്നത്.
തുഷാർ കപൂർ: വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയും IVF ലൂടെയും സിംഗിൾ പേരന്റായ വ്യക്തിയാണ് തുഷാർ കപൂർ. 2016ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ലക്ഷ്യ എന്ന മകനെ ലഭിച്ചത്.
ഐ.വി.എഫ് പോലുള്ള അസിസ്റ്റഡ് റിപ്രൊഡക്ടീവ് ടെക്നോളജിയിലെ (ART) പുരോഗതി ലക്ഷക്കണക്കിന് ദമ്പതികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും വിജയകരമായി ഗർഭം ധരിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 35 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി സ്വാഭാവികമായും കുറയുന്നതിനാൽ, നേരത്തെയുള്ള പരിശോധന വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
അതെസമയം ഐ.വി.എഫ് എന്നത് പെട്ടെന്ന് ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയല്ല. ചിലതരം വന്ധ്യതകൾക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സ മാത്രമാണെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അവബോധം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയവും യോഗ്യരായ ഫെർട്ടിലിറ്റി വിദഗ്ധരുടെ സേവനവും കൂടുതൽ ദമ്പതികൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും രക്ഷാകർത്താക്കൾ എന്ന അവരുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനും സഹായിക്കും.
(Disclaimer: ലേഖനം പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല. IVF ഫലങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. രേഗനിർണയമടക്കം ചികിത്സയ്ക്കായി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക).
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