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IVF Treatment: ഐ.വി.എഫ് ചികിത്സയും മാറുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും; മാതൃകയായി ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികൾ

Assisted Reproductive Technologies: അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസുമായി (ART) ബന്ധപ്പെട്ട് പലർക്കും ധാരണയില്ല. ഐ.വി.എഫ്, വാടക ഗർഭധാരണം എന്നീ വഴികളിലൂടെ മാതാപിതാക്കളായ ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 26, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:48 PM IST
IVF Treatment: ഐ.വി.എഫ് ചികിത്സയും മാറുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും; മാതൃകയായി ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികൾ
Image Credit: IVF | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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