Kitchen Cleaning Tips: അടുക്കളയിൽ ദീർഘകാലം ഉപയോ​ഗിക്കരുത് ഈ വസ്തുക്കൾ; ആരോ​ഗ്യത്തിന് അപകടം

Kitchen Cleaning Hacks: അടുക്കളയിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ ​ഗുരുതരമായ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 9, 2025, 02:37 PM IST
  • ചില വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാറ്റേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്
  • ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് അടുക്കളയിൽ ദീർഘകാലം ഉപയോ​ഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് അറിയാം

Kitchen Cleaning Tips: അടുക്കളയിൽ ദീർഘകാലം ഉപയോ​ഗിക്കരുത് ഈ വസ്തുക്കൾ; ആരോ​ഗ്യത്തിന് അപകടം

ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ആരോ​ഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ആഹാര ശീലങ്ങൾ. ഇതിൽ പാചകം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അടുക്കളയുടെ വൃത്തിയും പ്രധാനമാണ്. അടുക്കളയിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.

ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുക്കളയിൽ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണകൾ. ചില വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാറ്റേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് അടുക്കളയിൽ ദീർഘകാലം ഉപയോ​ഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് അറിയാം.

പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകൾ- ഐസ്ക്രീം, തൈര്, അച്ചാർ മുതലായവ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകൾ പിന്നീട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് പലരുടെയും ശീലമാണ്. ഇവ മിക്കവയും ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോ​ഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ ഇവ ഉപയോ​ഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

സ്പോഞ്ചുകളും സ്ക്രബ്ബറുകളും- അടുക്കളയിൽ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചുകളും സ്ക്രബ്ബറുകളും എപ്പോഴും ഈർപ്പം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയിൽ അണുക്കൾ ഉണ്ടാകും. ഇവ കാഴ്ചയ്ക്ക് വൃത്തിയുള്ളതായി തോന്നിയാലും ബാക്ടീരിയകളും ഫം​ഗസുകളും ഉണ്ടാകും. രണ്ട് ആഴ്ചയിലധികം ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോ​ഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിവസവും ഉപയോ​ഗിച്ചതിന് ശേഷം സ്ക്രബ്ബറും സ്പോഞ്ചും അണുനാശിനി ഉപയോ​ഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം.

പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിങ് ബോർഡ്- എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിങ് ബോർഡുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവയിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതും ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ബാക്ടീരിയകൾ വളരാൻ കാരണമാകും. ഇതിന് പുറമേ ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് അംശങ്ങൾ കലരാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇവ കൃത്യമായി മാറ്റി ഉപയോ​ഗിക്കണം.

കിച്ചൻ ടവൽ- പാചകത്തിനിടെ കൈതുടയ്ക്കാനും ചൂടുള്ള പാത്രങ്ങൾ പിടിക്കാനും കൗണ്ടർ ടോപ്പുകൾ തുടയ്ക്കാനും കിച്ചൻ ടവലുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കും. ഇവയിൽ നനവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയകൾ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കോട്ടൺ ടവലുകൾ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോ​ഗിക്കരുത്. മൈക്രോ ഫൈബർ ടവലുകൾ നാല് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയേ പരമാവധി ഉപയോ​ഗിക്കാവൂ.

