ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ആഹാര ശീലങ്ങൾ. ഇതിൽ പാചകം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അടുക്കളയുടെ വൃത്തിയും പ്രധാനമാണ്. അടുക്കളയിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.
ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണകൾ. ചില വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാറ്റേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് അടുക്കളയിൽ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് അറിയാം.
പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകൾ- ഐസ്ക്രീം, തൈര്, അച്ചാർ മുതലായവ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സുകൾ പിന്നീട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് പലരുടെയും ശീലമാണ്. ഇവ മിക്കവയും ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
സ്പോഞ്ചുകളും സ്ക്രബ്ബറുകളും- അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചുകളും സ്ക്രബ്ബറുകളും എപ്പോഴും ഈർപ്പം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയിൽ അണുക്കൾ ഉണ്ടാകും. ഇവ കാഴ്ചയ്ക്ക് വൃത്തിയുള്ളതായി തോന്നിയാലും ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും ഉണ്ടാകും. രണ്ട് ആഴ്ചയിലധികം ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിവസവും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം സ്ക്രബ്ബറും സ്പോഞ്ചും അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം.
പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിങ് ബോർഡ്- എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ടിങ് ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവയിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകുന്നതും ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ബാക്ടീരിയകൾ വളരാൻ കാരണമാകും. ഇതിന് പുറമേ ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് അംശങ്ങൾ കലരാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇവ കൃത്യമായി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കണം.
കിച്ചൻ ടവൽ- പാചകത്തിനിടെ കൈതുടയ്ക്കാനും ചൂടുള്ള പാത്രങ്ങൾ പിടിക്കാനും കൗണ്ടർ ടോപ്പുകൾ തുടയ്ക്കാനും കിച്ചൻ ടവലുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇവയിൽ നനവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയകൾ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കോട്ടൺ ടവലുകൾ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. മൈക്രോ ഫൈബർ ടവലുകൾ നാല് മുതൽ ആറ് മാസം വരെയേ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാവൂ.
