English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kitchen Tips: അടുക്കളയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം ഈയിടങ്ങളിൽ; ഇല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്നത് വൃത്തിയെ മാത്രമല്ല, ആരോ​ഗ്യത്തെയും

Kitchen Cleaning Tips: വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 8, 2025, 06:59 PM IST
  • അടുക്കളയിലെ വൃത്തിയില്ലായ്മ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പേരുടെയും ആരോ​ഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും
  • അടുക്കള വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അറിയാം

Read Also

  1. Kitchen Tips: വെളുത്തുള്ളി വൃത്തിയാക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഈ വഴികൾ പരിശോധിക്കാം

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 08 August 2025: സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം; ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 08 August 2025: സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം; ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്നറിയാം
Kitchen Tips: അടുക്കള വൃത്തിയാക്കണോ? എളുപ്പവഴികളറിയാം
5
Kitchen Tips
Kitchen Tips: അടുക്കള വൃത്തിയാക്കണോ? എളുപ്പവഴികളറിയാം
Mercury Rise: ബുധന്റെ ഉദയത്തോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും; 5 രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം
6
Mercury Rise
Mercury Rise: ബുധന്റെ ഉദയത്തോടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും; 5 രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ മികച്ച ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ മികച്ച ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kitchen Tips: അടുക്കളയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം ഈയിടങ്ങളിൽ; ഇല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്നത് വൃത്തിയെ മാത്രമല്ല, ആരോ​ഗ്യത്തെയും

വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാ​ഗമാണ് അടുക്കള. ഏറ്റവും വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടവും അടുക്കളയാണ്. അടുക്കളയിലെ വൃത്തിയില്ലായ്മ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പേരുടെയും ആരോ​ഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

സിങ്കിന്റെ അടിഭാ​ഗം- സിങ്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിലും സിങ്കിന്റെ അടിഭാ​ഗം വൃത്തിയാക്കാൻ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ ക്ലീനിക് ഉത്പന്നങ്ങളും ​വേസ്റ്റ് ബിന്നും എല്ലാമായിരിക്കും സിങ്കിന് താഴെ സൂക്ഷിക്കുക. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഭാ​ഗം വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നൽകില്ല. അതിനാൽ തന്നെ പാറ്റ പോലുള്ള ജീവികളും അഴുക്കും ദുർ​ഗന്ധവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ALSO READ: അടുക്കളയിൽ ഓട്ടപ്പാച്ചിലാണോ? ഈ ടിപ്സ് പരീക്ഷിക്കൂ! സമയം ലാഭം, വൃത്തി ഉറപ്പ്

സിങ്ക്- സിങ്കിൽ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇടരുത്. ഇവിടെ അണുക്കൾ വളരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നീട്  പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ ഇവ കൂടുതൽ ദോഷകരമായി തീരും. ബേക്കിങ് സോഡ ഉപയോ​ഗിച്ച് സിങ്ക് ഉരച്ചുകഴുകുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം സിങ്കിൽ നിന്ന് പാത്രങ്ങളിലും മറ്റും അണുക്കൾ വ്യാപിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ സിങ്ക് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

സ്റ്റൗവിന്റെ താഴെ ഭാ​ഗം- സ്റ്റൗവിന്റെ മേൽഭാ​ഗം വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിലും താഴെ ഭാ​ഗം പലപ്പോഴും അവ​ഗണിക്കപ്പെടും. പാചകത്തിനിടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വസ്തുക്കളും എണ്ണയും സ്റ്റൗവിന്റെ താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് കൃത്യമായി കാണില്ല. അതിനാൽ സ്റ്റൗ നീക്കി വൃത്തിയായി തുടയ്ക്കണം. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഡിഷ് വാഷോ വിനാ​ഗിരിയോ കലർത്തി ഇത് ഉപയോ​ഗിച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാം.

ALSO READ: എത്ര കഴുകിയിട്ടും അടുക്കള സിങ്ക് വൃത്തിയാകുന്നില്ലേ? ഈ ടിപ്സ് പ്രയോജനപ്പെടും

കൗണ്ടർ ടോപ്പുകൾ- പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, മാംസം എന്നിവ വൃത്തിയാക്കുന്നതും മുറിയ്ക്കുന്നതും കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഉപയോ​ഗിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയകൾ പെരുകാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഇടമാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പുകൾ. കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വെറുതേ വെള്ളം ഉപയോ​ഗിച്ച് തുടയ്ക്കാതെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൗണ്ടറിൽ ഉപയോ​ഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് അനുസരിച്ച് വേണം വൃത്തിയാക്കാൻ. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മൈൽഡ് ആയുള്ള ഡിഷ് വാഷ് ചേ‍ർത്ത് ഉപയോ​ഗിക്കാം. വിനാ​ഗിരി വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഈ ലായനി ഉപയോ​ഗിച്ചും വൃത്തിയാക്കാം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Kitchen Cleaning TipsKitchen TipsKitchen Deep Cleaningഅടുക്കളഅടുക്കള ടിപ്സ്

Trending News