Kitchen Tips: ഈ സാധനങ്ങൾ കിച്ചൺ സിങ്കിൽ ഇടരുത്! പണി കിട്ടും ഉറപ്പാണ്

Kitchen Sink Cleaning: ചില വസ്തുക്കൾ സിങ്കിൽ പെട്ടുപോയാൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാനും പൈപ്പ് അടഞ്ഞുപോകാനും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 28, 2025, 10:21 PM IST
  • പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ സിങ്കിൽ വീണുപോകും
  • എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് സിങ്കിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം

അടുക്കളയിലെ സിങ്കുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ സിങ്കിൽ വീണുപോകും. ഇത് സിങ്കിലൂടെ ഡ്രൈനേജിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ ഇവ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പൈപ്പ് അടഞ്ഞുപോകാനും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് സിങ്കിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം.

Add Zee News as a Preferred Source

നനവേൽക്കുമ്പോൾ വീർക്കുന്ന വേവിക്കാത്ത അരി, ന്യൂഡിൽസ് എന്നിവ സിങ്കിൽപ്പെട്ടുപോയാൽ ഇവ സിങ്കിലെ പൈപ്പിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. പൊട്ടിച്ച മുട്ടത്തോട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി സിങ്കിൽ വീണാൽ ഇവ പൈപ്പിൽ തങ്ങിനിന്ന് മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും തടഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് വെള്ളമൊഴുക്ക് തടസപ്പെടുത്തി ദുർ​ഗന്ധത്തിനും കാരണമാകും.

പച്ചക്കറികളുടെ തൊലികൾ സിങ്കിലെ പൈപ്പിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇവ പെട്ടെന്ന് അഴുകി പോകുകയും ഇല്ല. ഇവ മറ്റ് ഭക്ഷണവസ്തുക്കൾ സിങ്കിൽപ്പെട്ടാൽ അവയെയും ത‍ടഞ്ഞുനിർത്തും. ഇത് വെള്ളക്കെട്ടിനും പിന്നീട് അടുക്കളയിൽ ദുർ​ഗന്ധത്തിനും കാരണമാകും.

​ഗോതമ്പും മൈദയും പോലുള്ള പൊടികൾ വെള്ളവുമായി യോജിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാകും. അതിനാൽ ഇവ പൊടി രൂപത്തിൽ സിങ്കിൽ കളഞ്ഞാലും വെള്ളം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവ ഒട്ടിപിടിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടസപ്പെടുന്നതിനും പൈപ്പ് കേടാകുന്നതിനും കാരണമാകും.

ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഭക്ഷണവസ്തുക്കളോ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് വസ്തുക്കളോ അടിഞ്ഞ് സിങ്കിലെ ഒഴുക്ക് തടസപ്പെട്ടാൽ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിങ് സോഡ ഡ്രെയിനുള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുത്തതിന് ശേഷം അരകപ്പ് വിനാ​ഗിരിയും ഒഴിച്ചുകൊടുക്കണം. പിന്നീട് 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ചെറുചൂടുവെള്ളം ഉപയോ​ഗിച്ച് കഴുകാം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kitchen TipsKitchen Sinkകിച്ചൺ ടിപ്സ്കിച്ചൺ സിങ്ക്സിങ്ക് ക്ലീനിങ് ടിപ്സ്

