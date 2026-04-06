World Health Day 2026: ബിപി, ഷുഗർ, ദൈനംദിന നടത്തം എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്?

World Health Day 2026: ബിപി, ഷുഗർ, ദൈനംദിന ചുവടുകൾ എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുൻപത്തേക്കാളും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമാണ്. കാരണം നിശബ്ദ കൊലയാളികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം വർധിച്ചുവരികയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത്പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ സഹായിക്കും.
ഇവ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം?
നിശബ്ദ രോഗ ഭീഷണികളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്താം
1. ബിപിയും പ്രമേഹവും ഉണ്ടോ എന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ പോലുള്ള പ്രവണതകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
2. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ സ്ഥിരമായ ട്രാക്കിങ് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും.മാത്രമല്ല ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രീ-പ്രമേഹ ഘട്ടത്തിലാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കും. ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
3. ബിപിയും പ്രമേഹവും പലപ്പോഴും ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല, പക്ഷേ ഇത് ക്രമേണ ഹൃദ്രോഗത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് പതിവായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.
ഹൃദ്രോഗവും അവയവ സംരക്ഷണവും
ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹവും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത നാലിരട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
അതുപോലെ സ്ഥിരമായി ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയും വൃക്ക തകരാറ്, അന്ധത, നാഡി ക്ഷതം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകും.
സ്ഥിരമായുള്ള നടത്തം
ദിവസവും 10000 സ്റ്റെപ് നടക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദവും പ്രമേഹവും കുറയ്ക്കാണ് നല്ലതാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള 10-15 മിനിറ്റ് നടത്തം പോലും ശരീരത്തിന്റെ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.
കാരണം അറിയാം
നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹമോ ബിപിയോ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യങ്ങളോ അജോ പിരിമുറുക്കമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ട്രാക്കിങ് സഹായിക്കും
ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണോ: നിങ്ങളുടെ മരുന്നുകളും ഭക്ഷണക്രമവും ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന മനസിലാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
ബിപി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പതിവായി പരിശോധന നടത്തുകയും അതിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലെ ആപ് ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റ് നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ 10000 ചുവടുകൾ ലക്ഷ്യമിടുക.
(ഇത് വെറും റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ്. വൈദ്യോപദേശത്തിനോ രോഗനിർണയത്തിനോ വേണ്ടി, ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക)
