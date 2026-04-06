English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • World Health Day 2026: ബിപി, ഷുഗർ, ദൈനംദിന നടത്തം എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്?

World Health Day 2026: ബിപി, ഷുഗർ, ദൈനംദിന നടത്തം എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്?

#FitIndiaHitIndia: ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, രക്താതിമർദ്ദം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 6, 2026, 12:46 PM IST
  • ബിപിയും പ്രമേഹവും ഉണ്ടോ എന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ പോലുള്ള പ്രവണതകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും

Read Also

Trending Photos

World Health Day 2026: ബിപി, ഷുഗർ, ദൈനംദിന നടത്തം എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്?

World Health Day 2026: ബിപി, ഷുഗർ, ദൈനംദിന ചുവടുകൾ എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുൻപത്തേക്കാളും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമാണ്.  കാരണം നിശബ്ദ കൊലയാളികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം വർധിച്ചുവരികയാണ്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത്പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ സഹായിക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇവ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം?

നിശബ്ദ രോഗ ഭീഷണികളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്താം

1. ബിപിയും പ്രമേഹവും ഉണ്ടോ എന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ പോലുള്ള പ്രവണതകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. 

2. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ സ്ഥിരമായ ട്രാക്കിങ് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും.മാത്രമല്ല ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രീ-പ്രമേഹ ഘട്ടത്തിലാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കും. ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

3. ബിപിയും പ്രമേഹവും പലപ്പോഴും ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല, പക്ഷേ ഇത് ക്രമേണ ഹൃദ്രോഗത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് പതിവായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.

ഹൃദ്രോഗവും അവയവ സംരക്ഷണവും

ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹവും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത നാലിരട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കും.

അതുപോലെ സ്ഥിരമായി ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയും വൃക്ക തകരാറ്, അന്ധത, നാഡി ക്ഷതം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകും.

സ്ഥിരമായുള്ള നടത്തം

ദിവസവും 10000 സ്റ്റെപ് നടക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദവും പ്രമേഹവും കുറയ്ക്കാണ് നല്ലതാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള 10-15 മിനിറ്റ് നടത്തം പോലും ശരീരത്തിന്റെ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാരണം അറിയാം 

നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹമോ ബിപിയോ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യങ്ങളോ അജോ പിരിമുറുക്കമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ട്രാക്കിങ് സഹായിക്കും 

ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണോ: നിങ്ങളുടെ മരുന്നുകളും ഭക്ഷണക്രമവും ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന മനസിലാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

ബിപി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പതിവായി പരിശോധന നടത്തുകയും അതിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലെ ആപ് ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റ് നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ 10000 ചുവടുകൾ ലക്ഷ്യമിടുക.

(ഇത് വെറും റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ്. വൈദ്യോപദേശത്തിനോ രോഗനിർണയത്തിനോ വേണ്ടി, ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കുക) 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Health TipsWorld Health Day 2026BPSugarWalking Benefits

Trending News