Leptospirosis In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് 11 മാസത്തിനിടെ എലിപ്പനിബാധിച്ച് മരിച്ചത് 356 പേർ, രോ​ഗബാധിതർ 5308; പ്രധാനകാരണം വെള്ളക്കെട്ടും മലിനജലവും

Leptospirosis Spread In Kerala: മഴക്കാലത്തും അല്ലാതെയും ഇടവിട്ടുള്ള മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ടും മലിനജല സമ്പർക്കവും ആണ് എലിപ്പനി അടക്കമുള്ള രോ​ഗങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 4, 2025, 03:38 PM IST
  • എലിപ്പനി ബാധിതരുടെയും എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം വർധിച്ച് വരികയാണ്
  • പനി, ശരീരവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് എലിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

Leptospirosis In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് 11 മാസത്തിനിടെ എലിപ്പനിബാധിച്ച് മരിച്ചത് 356 പേർ, രോ​ഗബാധിതർ 5308; പ്രധാനകാരണം വെള്ളക്കെട്ടും മലിനജലവും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എലിപ്പനി ബാധിച്ച് 11 മാസത്തിനിടെ 356 മരണം. മഴക്കാലത്തും അല്ലാതെയും ഇടവിട്ടുള്ള മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ടും മലിനജല സമ്പർക്കവും ആണ് എലിപ്പനി അടക്കമുള്ള രോ​ഗങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ആരോ​ഗ്യ വിദ​ഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എലിപ്പനി ബാധിതരുടെയും എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം വർധിച്ച് വരികയാണ്. എലിപ്പനിക്കെതിരെ പ്രതിരോധ മരുന്നും ചികിത്സയും ഉണ്ടെങ്കിലും രോ​ഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ വൈകുന്നത് രോ​ഗം ​ഗുരുതരമാകുന്നത് ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കും. പനി, ശരീരവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് എലിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ.

സാധാരണ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് എലിപ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ രോ​ഗം ​ഗുരുതരമാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് ആരോ​ഗ്യ വിദ​ഗ്ധർ പറയുന്നത്. മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പകരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം 172 പേർക്കാണ് ബാധിച്ചത്.

11 മാസത്തിനിടെയാണ് 172 പേർക്ക് രോ​ഗം ബാധിച്ചത്. ഇവരിൽ 42 പേർ മരിച്ചു. ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് 71 മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ചെള്ളുപനി ബാധിച്ച് 887 പേരിൽ 14 പേരാണ് മരിച്ചത്. മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആരോ​ഗ്യവിദ​ഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി.

വ‍ർഷം, രോ​ഗികൾ, മരണം എന്ന നിലയിൽ
2021- 1745- 97
2022- 5315- 290
2023- 5186- 282
2024- 5980- 394
2025(നവംബർ വരെ)- 5308- 356

