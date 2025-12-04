തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എലിപ്പനി ബാധിച്ച് 11 മാസത്തിനിടെ 356 മരണം. മഴക്കാലത്തും അല്ലാതെയും ഇടവിട്ടുള്ള മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ടും മലിനജല സമ്പർക്കവും ആണ് എലിപ്പനി അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എലിപ്പനി ബാധിതരുടെയും എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം വർധിച്ച് വരികയാണ്. എലിപ്പനിക്കെതിരെ പ്രതിരോധ മരുന്നും ചികിത്സയും ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ വൈകുന്നത് രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നത് ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കും. പനി, ശരീരവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് എലിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ.
സാധാരണ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് എലിപ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ രോഗം ഗുരുതരമാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പകരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം 172 പേർക്കാണ് ബാധിച്ചത്.
11 മാസത്തിനിടെയാണ് 172 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇവരിൽ 42 പേർ മരിച്ചു. ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് 71 മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ചെള്ളുപനി ബാധിച്ച് 887 പേരിൽ 14 പേരാണ് മരിച്ചത്. മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി.
വർഷം, രോഗികൾ, മരണം എന്ന നിലയിൽ
2021- 1745- 97
2022- 5315- 290
2023- 5186- 282
2024- 5980- 394
2025(നവംബർ വരെ)- 5308- 356
