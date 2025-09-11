English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lipstick Shades: ഇന്ത്യൻ ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷേടുകൾ തിരഞ്ഞു മടുത്തോ? എങ്കിൽ ഈ നിറങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കൂ

പിഗ്മെൻ്റേഷൻ ഉള്ള ചുണ്ടുകൾക് ചേരുന്ന ഷേടുകൾ കണ്ട് പിടിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇന്ത്യൻ ചർമ്മത്തിന് ചേരുന്ന ചില ലിപ്സ്റ്റിക് ഷേടുകൾ

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 11, 2025, 06:21 PM IST
  • വിവിധ തരം ലിപ്സ്റ്റിക് ഷേടുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും അവ എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ചർമ്മത്തിന് ചേരാറില്ല
  • പിഗ്മെൻ്റേഷൻ ഉള്ള ചുണ്ടുകൾക് ചേരുന്ന ഷേടുകൾ കണ്ട് പിടിക്കുക പ്രയാസമാണ്

വിപണിയിൽ വിവിധ തരം ലിപ്സ്റ്റിക് ഷേടുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിലും അവ എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ചർമ്മത്തിന് ചേരാറില്ല. പിഗ്മെൻ്റേഷൻ ഉള്ള ചുണ്ടുകൾക് ചേരുന്ന ഷേടുകൾ കണ്ട് പിടിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇന്ത്യൻ ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷേടുകൾ ഏതാണെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണോ നിങ്ങൾ? ഇന്ത്യൻ ചർമ്മത്തിന് ചേരുന്ന ചില ലിപ്സ്റ്റിക് ഷേടുകൾ ഇതാ.

1. മോച്ച ബ്രൗൺ

ലിപ്സ്റ്റിക് ട്രെൻഡുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് മോച്ചയാണ്. ഡീപ് ബ്രൗൺ, സോഫ്റ്റ് കോഫി അണ്ടർടോണുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന നിറമായതിനാൽ ലൈറ്റ് മേക്കപ്പിലും അനുയോജ്യമാണ്.
2. സിന്നമൺ സ്‌പൈസ്
ചുവപ്പ് കലർന്ന തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ഈ ഷേഡ് ബോൾഡ് ലുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാം. പിജ്‍മെൻ്റേഷൻ ഉള്ള ചുണ്ടുകൾക്ക് ഈ നിറം നാച്ചുറൽ ലുക്ക് നൽകുന്നു.
3.ന്യുട് ബ്രൗൺ
പിഗ്മൻ്റേഷൻ കുറവുള്ള ചുണ്ടുകൾക്ക്  ഈ നിറം ന്യൂഡ് ലുക്ക് നൽകുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ നോ-മേക്കപ്പ് ലുക്കിന്  ന്യുട് ബ്രൗൺ അനുയോജ്യമാണ്.

ALSO READ: മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും അറിയാം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!

4. ചോക്ലേറ്റ് ചെറി
ചുവപ്പും ചവിട്ടും ചേർന്ന ഈ നിറം ഹെവി മേക്കപ്പ് ലുക്കിന് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. ബോസി-ലുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നിറം പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
5.കാരമൽ ബ്രൗൺ 
ഏത് സ്കിൻ ടോൺ ഉള്ളവർക്കും കാരമൽ ബ്രൗൺ ചേരുന്ന നിറമാണ്. സമ്മർ-ലുക്കിന് ഏറെ അനുയോജ്യമായ നിറമാണിത്. മുഖത്തിന് ഫ്രഷ് ലുക്ക് നൽകാനും കാരമൽ ബ്രൗൺ സഹായിക്കുന്നു.

 

