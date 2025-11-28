English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • Liver Health: ശരീരം നൽകുന്ന ഈ സൂചനകൾ അവ​ഗണിക്കരുത്! കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യം അപകടത്തിലാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

Liver Health: ശരീരം നൽകുന്ന ഈ സൂചനകൾ അവ​ഗണിക്കരുത്! കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യം അപകടത്തിലാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

Liver Diseases Symptoms: കൈകളിലും കാലുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനാകും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 28, 2025, 04:09 PM IST
  • കരളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ വൈ​കിയാണ് മനസ്സിലാക്കുക
  • കരൾ രോ​ഗങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...
6
Curry Leaves Water
Curry Leaves Water Benefits: കറിവേപ്പിലയിട്ട വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിവസവും രാവിലെ കുടിച്ചു നോക്കൂ, ഫലം ഉടനറിയാം...
Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനമായി മാറും
6
Trigrahi Yoga 2025
Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനമായി മാറും
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Doubla Rajayoga
Double Rajayoga: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Liver Health: ശരീരം നൽകുന്ന ഈ സൂചനകൾ അവ​ഗണിക്കരുത്! കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യം അപകടത്തിലാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കരളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ വൈ​കിയാണ് മനസ്സിലാക്കുക. കരൾ രോ​ഗങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. കൈകളിലും കാലുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

കൈപ്പത്തികളിലെ ചുവപ്പ്- കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യം മോശമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് കൈപ്പത്തികളിലെ ചുവപ്പ് നിറം (Palmar Erythema). കൈകൾ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും. കരളിന്റെ മോശം അവസ്ഥ ശരീരത്തിലെ രക്തയോട്ടത്തെയും ഹോർമോൺ നിലകളെയും ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ലക്ഷണം മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല.

ALSO READ: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ബദാം കഴിക്കാം... എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, എത്രയെണ്ണം കഴിക്കണം

നഖങ്ങളിലെയും വിരലുകളിലെയും നിറവ്യത്യാസം- നഖങ്ങളിലും വിരലുകളിലും കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യം മോശമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൂചനകൾ കാണാനാകും (Clubbing). വെളുത്തതോ വിളറിയതോ ആയ നിറവ്യത്യാസം കരൾ രോ​ഗം ഉള്ളവരുടെ നഖങ്ങളിൽ കാണാനാകും. മഞ്ഞപ്പിത്തം, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളും നഖങ്ങളുടെ നിറവ്യത്യാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടണം.

മഞ്ഞപ്പ്- കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യം മോശമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം (Jaundice). ചർമ്മത്തിലും കണ്ണിലും മഞ്ഞ നിറം കാണപ്പെടും. കരളിന് ബിലിറൂബിനെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ബിലിറൂബിൻ ചർമത്തിലും രക്തക്കുഴലുകളിലും അടിയുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറെ കാണണം.

ALSO READ: കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കും... ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇവ

സിരകളിലെ മാറ്റം- ചർമത്തിന് താഴെയായി ചിലന്തിവല പോലുള്ള ചുവന്നതോ പർപ്പിളോ നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ കാണപ്പെടും (Spider Angiomas). ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ഹോർമോൺ വ്യതിയാനവും രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുന്നതും ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ മറ്റ് അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

കൈകാാലുകളിൽ നീർവീക്കം- ശരീരത്തിൽ ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കരൾ സംബന്ധമായ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയാണ്. ഇത് മൂലം കൈകാലുകളിൽ നീർവീക്കം (Peripheral Edema) ഉണ്ടാകും. പാദം, കണങ്കാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നീർക്കെട്ടായാണ് ഈ ലക്ഷണം പ്രകടമാകുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണണം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Liver Healthliver diseasesLiver Diseases Symptoms

Trending News