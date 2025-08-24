Onam 2025: ഓണസദ്യക്ക് എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം; ഇതാ ഒരു കിടിലൻ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പി

എരിശ്ശേരി ആരോഗ്യകരവും രുചികരവുമായ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആണ്. മത്തങ്ങ, പയർ എന്നിവയാണ് എരിശ്ശേരിയിലെ പ്രധാന ചേരുവകൾ. സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇത്തവണ ഓണത്തിന് ഒരു അടിപൊളി എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കിയാലോ. മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം.
ചേരുവകൾ
മത്തങ്ങ- അര കിലോ
വന്പയര്- 100 ഗ്രാം
തേങ്ങ (ചിരകിയത്)- 1 എണ്ണം
പച്ചമുളക്- 3 എണ്ണം
കറിവേപ്പില- 2 ഇതള്
വറ്റല് മുളക്- 3 എണ്ണം
ചുവന്നുള്ളി- 2 എണ്ണം
കടുക്- 1 ടീസ്പൂൺ
ജീരകം- കാല് സ്പൂണ്
വെളിച്ചെണ്ണ- ആവശ്യത്തിന്
ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
മത്തങ്ങ തൊലി കളഞ്ഞ്, ഉപ്പ്, മഞ്ഞള്പൊടി, മുളകുപൊടി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേര്ത്ത് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതിന് ശേഷം പയര് വേവിച്ചതും ചിരകിയ തേങ്ങയുടെ കാല് ഭാഗവും ജീരകവും ഉള്ളിയും ചേര്ത്ത് മിക്സിയില് അരച്ച് മത്തങ്ങയിൽ ചേര്ത്ത് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ചീനച്ചട്ടിയില് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക്, കറിവേപ്പില, വറ്റല്മുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച് ബാക്കി തേങ്ങ ചിരകിയത് അതിലിട്ട് ഇളക്കി ചുവന്നുവരുമ്പോള് കറിയില് ചേര്ത്തിളക്കി കുറച്ചുനേരം അടച്ചുവയ്ക്കുക. അൽപസമയത്തിന് ശേഷം ചേർത്തിളക്കി ഉപയോഗിക്കാം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.