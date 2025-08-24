English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Onam 2025: ഓണസദ്യക്ക് എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം; ഇതാ ഒരു കിടിലൻ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പി

Pumpkin erissery recipe: സദ്യയിലെ ഏറ്റവും രുചികരമായ വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എരിശ്ശേരി. സ്വാദിനൊപ്പം തന്നെ ആരോ​ഗ്യകരമായ വിഭവവുമാണ് എരിശ്ശേരി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 24, 2025, 05:23 PM IST
  • ഓണസദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വിഭവമാണ് എരിശ്ശേരി
  • മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം

  1. Iftar recipes: പാല് പൊരിച്ചത്; മധുരമുള്ളൊരു ഇഫ്താർ വിഭവം തയ്യാറാക്കാം അടിപൊളിയായി

Onam 2025: ഓണസദ്യക്ക് എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം; ഇതാ ഒരു കിടിലൻ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പി

എരിശ്ശേരി ആരോ​ഗ്യകരവും രുചികരവുമായ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് ആണ്. മത്തങ്ങ, പയർ എന്നിവയാണ് എരിശ്ശേരിയിലെ പ്രധാന ചേരുവകൾ. സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇത്തവണ ഓണത്തിന് ഒരു അടിപൊളി എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കിയാലോ. മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം.

ചേരുവകൾ

മത്തങ്ങ- അര കിലോ
വന്‍പയര്‍- 100 ഗ്രാം 
തേങ്ങ (ചിരകിയത്)- 1 എണ്ണം
പച്ചമുളക്- 3 എണ്ണം
കറിവേപ്പില- 2 ഇതള്‍
വറ്റല്‍ മുളക്- 3 എണ്ണം
ചുവന്നുള്ളി- 2 എണ്ണം
കടുക്- 1 ടീസ്പൂൺ
ജീരകം- കാല്‍ സ്പൂണ്‍ 
വെളിച്ചെണ്ണ- ആവശ്യത്തിന് 
ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്  

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

മത്തങ്ങ തൊലി കളഞ്ഞ്, ഉപ്പ്, മഞ്ഞള്‍പൊടി, മുളകുപൊടി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതിന് ശേഷം പയര്‍ വേവിച്ചതും ചിരകിയ തേങ്ങയുടെ കാല്‍ ഭാഗവും ജീരകവും ഉള്ളിയും ചേര്‍ത്ത് മിക്സിയില്‍ അരച്ച് മത്തങ്ങയിൽ ചേര്‍ത്ത് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ‌ചീനച്ചട്ടിയില്‍ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക്, കറിവേപ്പില, വറ്റല്‍മുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച് ബാക്കി തേങ്ങ ചിരകിയത് അതിലിട്ട് ഇളക്കി ചുവന്നുവരുമ്പോള്‍ കറിയില്‍ ചേര്‍ത്തിളക്കി കുറച്ചുനേരം അടച്ചുവയ്ക്കുക. അൽപസമയത്തിന് ശേഷം ചേർത്തിളക്കി ഉപയോ​ഗിക്കാം.

