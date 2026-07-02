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Men Mental Health: 'ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ': ആൺകരുത്തിന്റെ നിശബ്ദത തിരിച്ചറിയാം, ലക്ഷണങ്ങളും പരിഹാരവും

2023-ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആത്മഹത്യമരണങ്ങളിൽ 72.8 ശതമാനവും പുരുഷൻമാരാണ്. കരയാനും, തളരാനും പാടില്ല, എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി കുടുംബത്തെ താങ്ങിനിർത്തുന്ന പുരുഷൻമാരുടെ മാനസികാരോഗം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്?

Written ByKarthika V
Published: Jul 02, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:51 PM IST
Men Mental Health: 'ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ': ആൺകരുത്തിന്റെ നിശബ്ദത തിരിച്ചറിയാം, ലക്ഷണങ്ങളും പരിഹാരവും
Image Credit: Men Mental Health| (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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