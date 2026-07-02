Men Mental Health: 'ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ': ആൺകരുത്തിന്റെ നിശബ്ദത തിരിച്ചറിയാം, ലക്ഷണങ്ങളും പരിഹാരവും

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വലിയരീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ചുമരുകൾ അറിയാതെ നടന്ന ചർച്ചകൾ ഇന്ന് തുറന്ന ചർച്ചകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ പ്രചാരണങ്ങൾ, ക്ലാസുകൾ, ഹാഷ്ടാഗുകൾ എന്നിവയെല്ലാം മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുടെ കണക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ്.
എൻസിആർബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2023ൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യമരണങ്ങളിൽ 72.8 ശതമാനവും പുരുഷൻമാരാണ്. പുരുഷന്മാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധയും റൗണ്ട്ഗ്ലാസിലെ ഗ്ലോബൽ ഹെഡുമായ പ്രകൃതി സക്സേന പൊദ്ദാർ. പുരുഷൻമാർ തങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ പുറത്തുകാണിക്കുന്നല്ലെന്നാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ കരുതുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് സക്സേന പറയുന്നു. ഒന്നിനും ആരോടും സഹായം തേടാതെ കുടുംബത്തിനായി ജീവിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ എന്നാണ് പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
പുരുഷന്മാർ നിശബ്ദരാകുന്നു
തങ്ങളുടെ ശാരീരിക മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ പതിവ് പോലെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്ത് വീട്ടുകാർക്കായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നില്ല. എന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം.
പുരുഷത്വത്തെ തലമുറകളായി നമ്മൾ നിർവചിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? സങ്കടം പുറത്തുകാണിക്കുന്നത് ബലഹീനതയാണെന്നും, വികാരങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കണം എന്നുമാണ് പണ്ടുമുതലെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഉള്ളിൽ വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പുറമെ എല്ലാം സാധാരണ പോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ മിക്ക പുരുഷൻമാരും നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇത് ശരിക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്.
ഏകാന്തതയിൽ പുരുഷൻമാർ
പുരുഷൻമാർക്ക് ഓഫീസിലടക്കം നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാകും. അവർ 'ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ' എന്നൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അവരുടേത്. ഉള്ളിലുള്ള പല തോന്നലും ആരോടും പറയാൻ പറ്റാതെ അവർ വീർപ്പുമുട്ടും. പ്രായമാകുന്തോറും സൗഹൃദങ്ങൾ കേവലം ഫോർമാലിറ്റിയായി മാറും. ആരും അവർക്കായി ഒരിടം സൃഷ്ടിക്കില്ല. ഈയൊരു അകലം വലിയ പ്രശ്നമാണ്. മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ആത്മബന്ധം സന്തോഷം മാത്രമല്ല, അത് നമ്മളെ മാനസികമായി തകരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവചം കൂടിയാണ്.
മാനസികാരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ
മാനസിക സമ്മർദ്ദം (Stress) കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടകാരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ആകുലത, വിഷാദം, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുക, ഉറക്കമില്ലായ്മ, ചിലപ്പോൾ ലഹരി ഉപയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം പതിയെ ഉൾവലിയുക എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായേക്കാം. പുരുഷനിലെ ഇത്തരം മാറ്റം ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് കുടുംബമാണ്. അവർ പതിയെ അയാളിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കും. തുടർന്ന് പുരുഷൻ ഈ സമ്മർദ്ദം ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കും തീർക്കുക.
ചിന്തകളിലെ മാറ്റം
ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിലല്ല മറിച്ച് മാനസികാരോഗ്യ പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്. ഇക്കാര്യം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാത്രമല്ല തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒന്നായി വേണം നമ്മൾ അതിനെ കാണാൻ. സ്വന്തം മാനസികാരോഗ്യം നോക്കുന്നത് ബലഹീനതയല്ല.
കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും
കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും മാനസിക പിന്തുണ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതൊരു ചെറിയ സംസാരത്തിൽ നിന്നോ, സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ തുടങ്ങാം. നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനാകുക. എല്ലാം സഹിച്ചു മുന്നോട്ട് പോവുകയെന്ന ചിന്താഗതി തിരുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. ഉള്ളിലൊതുക്കി സങ്കടം സഹിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ കരുത്ത്.
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