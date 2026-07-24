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Monsoon Diet: സാലഡും പഴങ്ങളും മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമാണോ? ഇവ ശ്രദ്ധിക്കാം...

മഴക്കാലത്ത് മുറിച്ച പഴങ്ങൾ, സാലഡുകൾ എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ? ഇതിനെ ജൂണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് നോക്കാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 24, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:20 PM IST
Monsoon Diet: സാലഡും പഴങ്ങളും മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമാണോ? ഇവ ശ്രദ്ധിക്കാം...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Monsoon Diet: സാലഡും പഴങ്ങളും മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമാണോ? ഇവ ശ്രദ്ധിക്കാം...
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