/Monsoon Diet: സാലഡും പഴങ്ങളും മഴക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമാണോ? ഇവ ശ്രദ്ധിക്കാം...

മഴക്കാലം പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാലം കൂടിയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വ്യാപനത്തിനും അനുകൂലമായ സമയമാണ്. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിലും ഇവ മഴക്കാലത്ത് വേവിക്കാതെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
ബെംഗളൂരു കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ അറ്റൻഡിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. അങ്കിത തേജ നാരായൺ പറയുന്നത് പ്രകാരം വെള്ളരിക്ക, തക്കാളി, കാബേജ്, കാരറ്റ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ രോഗകാരികൾ അവയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. പാകം ചെയ്യാതെ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിലും വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ മുറിച്ച് വിൽക്കുന്ന പഴങ്ങളിലും അണുക്കൾ പെരുകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഭക്ഷണം വയറിളക്കം(Diarrhoea), ഗ്യാസ്ട്രോഎൻ്ററൈറ്റിസ് (Gastroenteritis), ടൈഫോയ്ഡ് (Typhoid), ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് (Hepatitis) A അല്ലെങ്കിൽ E എന്നിവയ്ക്കും ഇത് കാരണമാകും.
മഴക്കാലത്ത് സാലഡുകളും പഴങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല പകരം ഇവ വീട്ടിൽ തന്നെ തയാറാക്കണം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നന്നായി കഴുകണം. തൊലി കളയേണ്ടവയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇല വർഗങ്ങളിൽ അഴുക്കും പൊടിയും പെട്ടന്ന് തന്നെ പറ്റിപ്പിടിക്കും അതിനാൽ ഇവ പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വൃത്തിയാക്കുക.
ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക. സംസ്കരിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവ സുരക്ഷിതമാൻ കാരണം പാചകം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ നിരവധി രോഗകാരികളായ അണുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നതാണ്. എങ്കിലും ശുചിത്വമില്ലാതെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കഴിക്കരുത്.
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവർ, കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവർ എന്നിവർക്ക് ഭക്ഷണജന്യ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. മഴക്കാലത്തും സമീകൃതാഹാരം ശീലമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനായി പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുകയല്ല വേണ്ടത് പകരം അവ വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും, കഴുകാനും സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്. മഴക്കാല രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക, കൈകൾ നന്നായി കഴുകുക എന്നിവ ശീലമാക്കുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.