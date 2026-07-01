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National Doctor's Day: മുന്നിൽ ജീവന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവർ, ഉള്ളിൽ ഏറിയ സമ്മർദ്ദവും; തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നിമിഷങ്ങൾ...

ഐസിയുവിൽ അതീവ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന രോ​ഗികളെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സാധാരണ ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കും?

Written ByKarthika V
Published: Jul 01, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:51 PM IST
National Doctor's Day: മുന്നിൽ ജീവന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവർ, ഉള്ളിൽ ഏറിയ സമ്മർദ്ദവും; തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നിമിഷങ്ങൾ...
Image Credit: Doctors&#039;s Day | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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