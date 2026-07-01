National Doctor's Day: മുന്നിൽ ജീവന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവർ, ഉള്ളിൽ ഏറിയ സമ്മർദ്ദവും; തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നിമിഷങ്ങൾ...

ജീവനും മരണത്തിനും ഇടയിലെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഇടമാണ് പലപ്പോഴും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം അഥവാ ഐസിയു. ആ അടഞ്ഞ വാതിലുകൾക്കുള്ളിൽ ഏറിയ സമ്മർദ്ദത്തോടെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്നത്. ഓരോ ജീവനും ഡോക്ടർമാർ ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആ രോഗിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതിനൊപ്പം, രോഗിയുടെ ജീവന് വേണ്ടുന്നവയെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നു.
ജോലിസമയം കൂടുമ്പോഴും സമ്മർദ്ദം വർധിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം മനസിലുള്ളത് അവരുടെ മുൻപിലുള്ള ജീവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും. ഒരു ഐസിയു ഡോക്ടറുടെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ ജീവിതം
മുംബൈ പരേലിലെ ഗ്ലെനെഗിൾസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോളജി, സ്ട്രോക്ക്, ന്യൂറോക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ വിഭാഗം ഡയറക്ടറായ ഡോ. പങ്കജ് അഗർവാൾ ദേശീയ ഡോക്ടർമാരുടെ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം...
ന്യൂറോ ഐസിയുവിലെ ഓരോ ദിവസവും കനത്ത വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പങ്കജ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവർക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഐസിയുവിലുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് രോഗികളെ സദാസമയവും അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം, പല നിർണ്ണായക ഘട്ടങ്ങളിലും വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടും കൂടിയുള്ള മെഡിക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായി വരുമെന്ന് ഡോ. പങ്കജ് പറയുന്നു.
സ്ട്രോക്ക്, തലച്ചോറിനേൽക്കുന്ന പരിക്കുകൾ, അപസ്മാരം, തലച്ചോറിലെ വീക്കം, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, എൻസെഫലൈറ്റിസ്, ഗില്ലൻ ബാരി സിൻഡ്രോം എന്നിവയും അതിനൊപ്പം ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന മറ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുമായി പോരാടുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ നൽകാനാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് തങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ന്യൂറോ സർജന്മാർ, നഴ്സുമാർ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിദഗ്ധർ എന്നിവരുമായുള്ള കൃത്യമായ ഏകോപനവും ഇത്തരം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വരുന്നു. രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ പോലും ഡോക്ടർമാർക്ക് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ഡോ. അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.
ഡോ. റോയ് പതങ്കർ പറയുന്നു...
സെൻ മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോ. റോയ് പതങ്കറും ഐസിയു ഡോക്ടർമാരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും രോഗി പരിചരണത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ രക്ഷിക്കാനും, രോഗമുക്തരായി അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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