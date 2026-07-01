/National Doctors Day 2026: ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ അപകടങ്ങൾ അറിയുക! ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമായി ജൂലൈ 1 രാജ്യം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ ആവസരത്തിൽ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്ടർമാർ, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചരിക്കുന്ന അപകടകരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. ആരോഗ്യരംഗത്തെ വ്യാജവിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
പല ആളുകൾക്കും അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഇന്റർനെറ്റിലെയും തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇത്. പലപ്പോഴും ഇവ കാരണം വ്യക്തികൾക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സകൾ വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ അസുഖം മാറ്റും?
തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നത് രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്. ജലദോഷം, പനി തുടങ്ങിയ വൈറസുകൾക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കുക എന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ആളുകൾ ഈ ശീലം അടിയന്തിരമായി നിർത്തണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ മാത്രമാണ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്. വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഇവ ഫലപ്രദമല്ല. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 'ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ്' അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതായത് മരുന്നുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
ഇത് ഭാവിയിൽ ഗുരുതരമായ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വലിയ ഭീഷണികളിൽ ഒന്നാണ് 'ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ്'.
ആരോഗ്യവാനാണെന്ന തോന്നൽ
ശരീരത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ വർഷം തോറുമുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന കാര്യം ആളുകൾക്കിടയിലെ പൊതുവായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഹൃദ്രോഗമാകട്ടെ, ചിലതരം ക്യാൻസറുകളാകട്ടെ ഗുരുതരമായ ഇത്തരം പല രോഗങ്ങൾക്കും തുടക്കത്തിൽ യാതൊരുവിധ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാകണമെന്നില്ല.
രോഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻകൂട്ടിയുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇത് കൃത്യമായ ചികിത്സ വേഗത്തിൽ നൽകാനും രോഗം പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാനുമുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
സ്വയംചികിത്സയെന്ന വില്ലൻ
ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇന്ന് ലഭിക്കാത്ത വിവരങ്ങളില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാതെ സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്ന പ്രവണത ആളുകളിൽ വളരെ കൂടുകയാണ്. കൃത്യമായ വൈദ്യോപദേശമില്ലതെ പെയിൻ കില്ലറുകൾ, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്റുകൾ എന്നിവ ആളുകൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കഴിക്കാറുണ്ട്.
മരുന്നുകളുടെ തെറ്റായ അളവ്, മരുന്നുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും സങ്കീർണ്ണതകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സിക്കുകയോ, ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ അംഗീകരിക്കാത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പകരം ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും മനക്കരുത്തും
മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മനക്കരുത്തകൊണ്ട് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഒരു ധാരണയും ഡോക്ടർമാർ തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി, വിട്ടുമാറാത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്നിവ കൃത്യമായ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇവയ്ക്ക് പലപ്പോഴും വിദഗ്ധരുടെ പിന്തുണയും ചികിത്സയും ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്.
പ്രകൃതിദത്തം എന്നാൽ മികച്ചതോ?
പ്രകൃതിദത്തമായ എന്തും ദോഷമല്ലെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ശരിയാകണമെന്നില്ല. ചില സസ്യമൂലികകളും സപ്ലിമെന്റുകളും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാവുകയോ ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ ശരിയായ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ചില പ്രകൃതിദത്ത ചികിത്സകൾ രോഗം മാറ്റാനും സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശവും മേൽനോട്ടവും വളരെ പ്രധാനമാണ്.
വാക്സിൻ വില്ലനോ?
പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ പലർക്കുമുണ്ട്. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്നത് തടയുന്നതിനടക്കം നൽകുന്ന വാക്സിൻ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാക്സിനുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ രോഗങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി, സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ശാസ്ത്രത്തെ വിശ്വസിക്കൂ
വ്യാജവിവരങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെ തിരഞ്ഞാലും ലഭിക്കും. ഇവ വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സ വൈകുന്നതിനും രോഗിയുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കും. ഇന്റർനെറ്റിലെ വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളിലെ ഉപദേശങ്ങളോ ഒറ്റമൂലികളോ പരീക്ഷിച്ച്, ഒടുവിൽ അവസ്ഥ മോശമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾ നിരവധിയാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.
വിശ്വസനീയമായ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറിൽ നിന്നും മാത്രം ചികിത്സ തേടുക എന്നതാണ് 2026-ലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രധാന സന്ദേശം. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരോട് കാണിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമെന്നത് കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയോ രോഗങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക.)
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