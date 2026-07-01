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National Doctors Day 2026: ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ അപകടങ്ങൾ അറിയുക! ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

National Doctors Day Theme: ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിൽ രോഗങ്ങളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പടരുന്ന മറ്റൊരു വലിയ അപകടത്തെക്കുറിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 01, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:46 PM IST
National Doctors Day 2026: ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ അപകടങ്ങൾ അറിയുക! ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
Image Credit: Medicine | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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National Doctors Day 2026: ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ അപകടങ്ങൾ അറിയുക! ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
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