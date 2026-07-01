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National Doctors Day: കരുതലാകുന്ന കരങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിക്കാം; ഇന്ന് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം

National Doctors Day History: എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 1ന് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം ആചരിക്കുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 01, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:56 PM IST
National Doctors Day: കരുതലാകുന്ന കരങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിക്കാം; ഇന്ന് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം
Image Credit: Doctors Day | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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