/National Doctors Day: കരുതലാകുന്ന കരങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിക്കാം; ഇന്ന് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം

ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനത്തിനും കഴിവിനും കാരുണ്യത്തിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ദിനമായാണ് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 1-ന് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും രോഗമുക്തിക്ക് പിന്തുണ നൽകാനും ആളുകളെ മികച്ച ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രൊഫണലുകളെ ആദരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ദിനം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.
പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്മേലാണ് ആധുനിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോഴോ, ഏതെങ്കിലും രോഗലക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടാകുമ്പോഴോ, പ്രതിരോധ പരിചരണം ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴോ, ദീർഘകാല രോഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ആശ്വാസം തേടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും.
ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും, ഡോക്ടർമാർ മരുന്നുകൾ കുറിച്ചു നൽകുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയും, പരിശോധിക്കുകയും, കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും, രോഗനിർണയം നടത്തുകയും, കൃത്യമായ കൗൺസിലിംഗ് നൽകുകയും, അതോടൊപ്പം കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശാസ്ത്രത്തിലും ഒപ്പം മനുഷ്യത്വപരമായ പരിചരണത്തിലുമാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, അടിയന്തര പരിചരണ വിഭാഗങ്ങൾ, പൊതുജനാരോഗ്യം, ഗവേഷണം, അധ്യാപനം, രോഗപ്രതിരോധം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഡോക്ടർമാർ കാണിക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധതയെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ദിനമായാണ് ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.
ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം 2026: പ്രാധാന്യവും പശ്ചാത്തലവും
ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 1ന് ആചരിക്കുന്നു. വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിലും ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്ന വിലയേറിയ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഭിഷഗ്വരന്മാരിലും പൊതുപ്രവർത്തകരിലും ഒരാളായ ഡോ. ബിധാൻ ചന്ദ്ര റോയിയുടെ മഹത്തായ സ്മരണയെയും മുൻനിർത്തിയാണ് രാജ്യം ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.
ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്കുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം
രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതും ദീർഘകാലമായി അലട്ടുന്നതുമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാൻ
മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾക്ക് ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദേശം നൽകുന്നു
സങ്കീർണ്ണമായ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധികളിൽ രോഗികൾക്ക് മാനസികവുമായ പിന്തുണയേകുന്നതിന്
സമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിന്
ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർമാർക്ക് ആവശ്യമായ ബഹുമാനം, സുരക്ഷിതമായ ജോലിസ്ഥലം, മാനസികമായ പിന്തുണ, മികച്ച പ്രവർത്തന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഓരോ ഡോക്ടേഴ് ഡേയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.
ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം
ഇന്ത്യയിൽ 1991-ലാണ് ആദ്യമായി ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം ആചരിച്ചത്. ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ഈ ദിനമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ ഭിഷഗ്വരൻ ഡോ. ബിധാൻ ചന്ദ്ര റോയിയുടെ (ഡോ. ബി. സി. റോയ്) ജനനവും മരണവും ഒരേ ദിവസമായിരുന്നു, ജൂലൈ 1ന്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഈ ദിവസം ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഡോ. ബി.സി. റോയ്; സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിഭ
1882 ജൂലൈ 1ന് ജനിച്ച ഡോ. ബി. സി. റോയ്, എൺപത് വർഷത്തെ ധന്യമായ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി 1962 ജൂലൈ 1ന് അന്തരിച്ചു. കേവലം ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമായിരുന്നില്ല ബി.സി. റോയ്, മികച്ചൊരു അധ്യാപകൻ, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി, ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണാധികാരി എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം ശോഭിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം, രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും പൊതുജനസേവനത്തിലും അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയാണ് കടന്നുപോയത്.
അംഗീകാരവും പൈതൃകവും
രാജ്യത്തിന് ഡോ. ബി.സി. റോയ് നൽകിയ മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ മുൻനിർത്തി 1961-ൽ ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ 'ഭാരതരത്ന' നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. സമർപ്പണബോധം, അച്ചടക്കം, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ മികവ്, സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയുടെയെല്ലാം പ്രതീകമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പ്രചോദനമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ഡോ. ബി. സി. റോയ് എന്ന മഹത് വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല രാജ്യം സ്മരിക്കുന്നത്, ഓരോ കുടുംബത്തിനും താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയെയും അതിലെ എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയുമാണ് ആദരവോടെ ഓർക്കുന്നത്.
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