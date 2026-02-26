English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Digestive Health: ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇനി ​ഗുഡ്ബൈ..! ഇവയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ...

Digestive Health: ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇനി ​ഗുഡ്ബൈ..! ഇവയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ...

ദഹനം സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലളിതമായ ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 26, 2026, 04:31 PM IST
  • പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, തവിടോടു കൂടിയ ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
  • മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും കുടലിന്റെ ആരോ​ഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും

Digestive Health: ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇനി ​ഗുഡ്ബൈ..! ഇവയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ...

മിക്ക ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. പലരും ഇതിനായി മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ലളിതമായ ശീലങ്ങളിലൂടെ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനായി ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. ദഹനം സുഗമമാക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ നോക്കാം...

നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം - പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, തവിടോടു കൂടിയ ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും  കുടലിന്റെ ആരോ​ഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. 

വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക - ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമായി നടക്കുന്നതിനായി ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞത് 8-10 ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ദിവസവും കുടിക്കുന്നത് ദഹനപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഭക്ഷണം നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക - ദഹനം തുടങ്ങുന്നത് വായിൽ നിന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം നന്നായി ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് ഉമിനീരിലെ എൻസൈമുകൾ ഭക്ഷണത്തെ ലളിതമാക്കുകയും വയറിലെ ദഹനപ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യും.

Unniyappam Recipe: നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം ഇനി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം; റെസിപ്പി ഇതാ..!

കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക - ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിലെ ദഹന എൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

പ്രോബയോട്ടിക്സ് 
തൈര്, മോര് തുടങ്ങിയ പ്രോബയോട്ടിക്സ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇവ കുടലിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദഹനശക്തി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും.

ലഘുവായ വ്യായാമം - ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അല്പനേരം നടക്കുന്നത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നല്ലതാണ്. 

