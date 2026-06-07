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Warning Signs in Eyes: കണ്ണുകളിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അവ​ഗണിക്കരുതേ! ശരീരത്തിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം...

Eye Health: ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില രോഗാവസ്ഥകളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കണ്ണുകൾ നൽകുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 07, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:39 PM IST
Warning Signs in Eyes: കണ്ണുകളിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അവ​ഗണിക്കരുതേ! ശരീരത്തിലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം...
Image Credit: eye health | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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കണ്ണുകളിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അവ​ഗണിക്കരുതേ! ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം...
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