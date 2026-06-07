ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട്. കണ്ണുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കണ്ണുകൾ നൽകുന്ന ചില സൂചനകൾ, കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന പല ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവയെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നായ ആ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ട വലിയ രോഗങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ആയിരിക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത ചുവപ്പുനിറം, വെളിച്ചം മിന്നുന്നത് പോലെ തോന്നുക, കണ്ണ് വരൾച്ച, അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇവ ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തെയാകെ ബാധിക്കുന്ന പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം പോലുള്ള മറ്റ് ആന്തരിക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാകാം.
1. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ച മങ്ങൽ
കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയോ മൊബൈലിന്റെയോ ദീർഘനേരത്തെ ഉപയോഗം കണ്ണുകളെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഇത് മൂലം താൽക്കാലികമായി കാഴ്ച മങ്ങാറുണ്ട്. അമിതമായ ക്ഷീണം മൂലവും ഇത് സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതോ, അടിക്കടി ആവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ കാഴ്ച മങ്ങൽ പ്രമേഹം, റെറ്റിന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, കണ്ണിലെ അമിത സമ്മർദ്ദം എന്നിവയുടെ ലക്ഷണമാകാം.
2. വിട്ടുമാറാത്ത ചുവപ്പ്
പൊടി അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, അമിതമായ ക്ഷീണം മൂലമോ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് തിരുമ്മുന്നത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ചിലപ്പോൾ ചുവക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുകയോ ടിക്കടി വരികയോ ചെയ്താൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ അലർജി, കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനുള്ളിലെ വീക്കം എന്നിവയുടെ ലക്ഷണമാകാം.
3. ഡാർക്ക് സ്പോട്സ്
പെട്ടെന്ന് ഡാർക് സ്പോട്സ് കാണുന്നത്, കണ്ണിനു മുന്നിൽ വെളിച്ചം മിന്നുന്നത് പോലെ തോന്നുക എന്നിവയെല്ലാം റെറ്റിന സംബന്ധമായ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാനാണ് സാധ്യത.
4. കണ്ണുകളിലെ വേദന
കണ്ണുകൾക്ക് അമിതമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ദീർഘനേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകളിൽ കടുത്ത വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ണിലെ അണുബാധ, വീക്കം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലെ അമിത സമ്മർദ്ദം എന്നിവയുടെ ലക്ഷണമാകാം.
5. കണ്ണിന് വരൾച്ച
മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഒരുപാട് നേരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും കണ്ണ് വരണ്ടുപോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ കണ്ണുകളിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന പുകച്ചിൽ, കടുത്ത വരൾച്ച, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ മണൽ തരികൾ പോറുന്നതുപോലെയുള്ള തോന്നൽ എന്നിവയെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി കളയരുത്.
6. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്
വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലർക്കും കാഴ്ചാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സാധാരണയായി ഇത് വളരെ പതുക്കെയാണ് പ്രകടമാകുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. ചിലപ്പോൾ്, ഇത് തിമിരം അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിന സംബന്ധമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമാകാം ഉണ്ടാകുന്നത്.
7. കണ്ണുകളിലെ മഞ്ഞനിറം
കണ്ണിന്റെ വെളുത്ത ഭാഗത്ത് മഞ്ഞനിറം കണ്ടാൽ അത് ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലുള്ള കരൾ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം ഇത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമാണ്.
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