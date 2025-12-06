English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Health & Lifestyle
  • Night Hair Care Tips: കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകളാണോ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്? മുടിക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും

Night Hair Care Tips: കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകളാണോ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്? മുടിക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും

രാത്രികാല മുടി സംരക്ഷണത്തിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നോക്കുന്നത് മുടിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 6, 2025, 01:09 PM IST
  • കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകൾക്ക് പകരം സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിൻ കവറുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത് മുടി സുഗമമായി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • ഇത് മുടി വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയും.

Read Also

  1. Liver Health: ശരീരം നൽകുന്ന ഈ സൂചനകൾ അവ​ഗണിക്കരുത്! കരളിന്റെ ആരോ​ഗ്യം അപകടത്തിലാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

Trending Photos

Weekly Horoscope: സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഇനിയുള്ള ഏഴ് ദിനങ്ങൾ; സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഇനിയുള്ള ഏഴ് ദിനങ്ങൾ; സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
5
Astrology 2026
Maha Graha Samyogam: മഹാഗ്രഹ സംയോഗം; 2026ൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഭാഗ്യം
Mahalakshmi Rajyog: മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം നേട്ടങ്ങളുടെ കുതിപ്പ്..!
5
Mahalakshmi Rajayoga
Mahalakshmi Rajyog: മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസം നേട്ടങ്ങളുടെ കുതിപ്പ്..!
Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
6
Peanut Candy
Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...
Night Hair Care Tips: കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകളാണോ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്? മുടിക്ക് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും

മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പണ്ടും മുടി സംരക്ഷണം ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് അതിന് ഒരല്പം പ്രാധാന്യം കൂടുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. മുടി പെട്ടെന്ന് നരയ്ക്കുകയും പൊട്ടിപ്പോകുകയും കൊഴിഞ്ഞ് പോകുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പലർക്കും. തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മുടി സംരക്ഷണം മറന്നുപോകുന്നവർക്ക് അധികം സമയം ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം...

Add Zee News as a Preferred Source

രാത്രികാല മുടി സംരക്ഷണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നല്ല രാത്രി ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല വിശ്രമം നൽകുന്നത്. അത് മുടി സംരക്ഷണത്തിലും മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മുടിയിഴകൾ സ്വയം നന്നാക്കുകയും, രാവിലെ മൃദുവും തിളക്കമുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

മുടി ആരോ​ഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും വളരുന്നതിനും രാത്രി ഉറങ്ങും മുൻപ് ഈ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ വരുത്തി നോക്കൂ. ഫലം ഉറപ്പായും കാണാൻ കഴിയും. രാത്രികാല മുടിസംരക്ഷണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിൻ തലയിണ കവർ

പൊതുവെ എല്ലാവരും കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകളാണ് ഉപയോ​ഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ കേട്ടോ കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകൾ മുടിയിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഇത് മുടി പൊട്ടുന്നതിനും ജടപിടിക്കുന്നതിനും ചുരുളുന്നതിനുമൊക്കെ കാരണമായേക്കും.  

Also Read: Peanut Candy Recipe: എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊറിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? മധുരമൂറും കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലോ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം...

കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകൾക്ക് പകരം സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിൻ കവറുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത് മുടി സുഗമമായി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് മുടി വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയും. മുടിക്ക് കൂടുതൽ മൃദുത്വം നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കും.  

നനഞ്ഞ മുടി

രാത്രിയിൽ തലകുളിച്ചിട്ട് അതേപടി കിടന്നുറങ്ങരുത്. നനഞ്ഞ മുടി തലയിണയിൽ ഉരസുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ ആ ശീലം ഒഴിവാക്കുക. മുടിയിൽ ചെറിയ നനവെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ മൃദുവായ ഒരു ടവ്വൽ ഉപയോ​ഗിച്ച് തല കവർ ചെയ്ത ശേഷം ഉറങ്ങാം. 

പിന്നിയിടുക

മുടി അഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ജടപിടിക്കാനും പിന്നീട് മുടി പൊട്ടാനും കാരണാകും. അഥിനാൽ രാത്രിയിൽ മുടി പിന്നിയിടുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ അധികം മുറുക്കി കെട്ടരുത്.  

ജടകൾ ഒഴിവാക്കാം

ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് മുടി ചീകുന്നത് ജടകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ചീപ്പ് മുടിയുടെ വേരുകൾ മുതൽ അറ്റം വരെ എത്തണം. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Hair care tipsHair careNight Hair Careമുടി സംരക്ഷണംരാത്രികാല മുടി സംരക്ഷണം

Trending News