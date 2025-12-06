മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പണ്ടും മുടി സംരക്ഷണം ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് അതിന് ഒരല്പം പ്രാധാന്യം കൂടുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. മുടി പെട്ടെന്ന് നരയ്ക്കുകയും പൊട്ടിപ്പോകുകയും കൊഴിഞ്ഞ് പോകുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പലർക്കും. തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മുടി സംരക്ഷണം മറന്നുപോകുന്നവർക്ക് അധികം സമയം ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം...
രാത്രികാല മുടി സംരക്ഷണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നല്ല രാത്രി ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല വിശ്രമം നൽകുന്നത്. അത് മുടി സംരക്ഷണത്തിലും മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മുടിയിഴകൾ സ്വയം നന്നാക്കുകയും, രാവിലെ മൃദുവും തിളക്കമുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
മുടി ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും വളരുന്നതിനും രാത്രി ഉറങ്ങും മുൻപ് ഈ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ വരുത്തി നോക്കൂ. ഫലം ഉറപ്പായും കാണാൻ കഴിയും. രാത്രികാല മുടിസംരക്ഷണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിൻ തലയിണ കവർ
പൊതുവെ എല്ലാവരും കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ കേട്ടോ കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകൾ മുടിയിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഇത് മുടി പൊട്ടുന്നതിനും ജടപിടിക്കുന്നതിനും ചുരുളുന്നതിനുമൊക്കെ കാരണമായേക്കും.
കോട്ടൺ തലയിണ കവറുകൾക്ക് പകരം സിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിൻ കവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടി സുഗമമായി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് മുടി വരണ്ടുപോകുന്നത് തടയും. മുടിക്ക് കൂടുതൽ മൃദുത്വം നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കും.
നനഞ്ഞ മുടി
രാത്രിയിൽ തലകുളിച്ചിട്ട് അതേപടി കിടന്നുറങ്ങരുത്. നനഞ്ഞ മുടി തലയിണയിൽ ഉരസുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ ആ ശീലം ഒഴിവാക്കുക. മുടിയിൽ ചെറിയ നനവെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ മൃദുവായ ഒരു ടവ്വൽ ഉപയോഗിച്ച് തല കവർ ചെയ്ത ശേഷം ഉറങ്ങാം.
പിന്നിയിടുക
മുടി അഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ജടപിടിക്കാനും പിന്നീട് മുടി പൊട്ടാനും കാരണാകും. അഥിനാൽ രാത്രിയിൽ മുടി പിന്നിയിടുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ അധികം മുറുക്കി കെട്ടരുത്.
ജടകൾ ഒഴിവാക്കാം
ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് മുടി ചീകുന്നത് ജടകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ചീപ്പ് മുടിയുടെ വേരുകൾ മുതൽ അറ്റം വരെ എത്തണം.
