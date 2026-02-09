Oats and Banana Cake Recipe: മൈദയും പഞ്ചസാരയും ഇല്ല; കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യമായി കൊടുക്കാം, ഹെൽത്തി ഓട്സ് ബനാന കേക്ക് റെസിപ്പി..!

കേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. പലവിധത്തിലുള്ള കേക്കുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിലുൾപ്പെടെ ലഭ്യമാണ്. പലരും കേക്കുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ തയാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ രുചികരവും ആരോഗ്യകരവുമായ ഓട്സ് ബനാന കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഇതിന് മൈദയോ പഞ്ചസാരയോ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വിഭവമായിരിക്കും ഈ ഓട്സ് ബനാന കേക്ക്.
ഓട്സ് ബനാന കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ഓട്സ്: 1.5 കപ്പ് (പൊടിച്ചത്)
നന്നായി പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പഴം: 2-3 എണ്ണം
മുട്ട: 2 എണ്ണം (വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെഹ്കിൽ മുട്ട കഴിക്കാത്തവർ ആണെങ്കിൽ അര കപ്പ് തൈര് ഉപയോഗിക്കാം)
തേൻ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പാനി: അര കപ്പ്
ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കിയ നെയ്യ്: കാൽ കപ്പ്
ബേക്കിംഗ് പൗഡർ: 1 ടീസ്പൂൺ
വാനില എസ്സൻസ്: 1 ടീസ്പൂൺ
കറുവാപ്പട്ട പൊടി: അര ടീസ്പൂൺ (നല്ല മണം ലഭിക്കാൻ)
നട്സ് (അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, വാൾനട്ട്): ആവശ്യത്തിന്
Also Read: Peanut Butter Smoothie: അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്മൂത്തി; എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം 'പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി'!
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ മിശ്രിതം ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം പഴം ഒരു ബൗളിലിട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് മുട്ട (അല്ലെങ്കിൽ തൈര്), തേൻ, ഓയിൽ, വാനില എസ്സൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ പൊടിച്ച ഓട്സ്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, കറുവാപ്പട്ട പൊടി എന്നിവ ചേർക്കുക.
ഉണങ്ങിയ പൊടികൾ പഴം മിശ്രിതത്തിലേക്ക് കുറശ്ശെയായി ചേർത്ത് പതുക്കെ ഇളക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്സ് കൂടി ചേർക്കാം. ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ അല്പം നെയ്യ് തടവി മാവ് ഒഴിക്കുക. മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള നട്സ് വിതറാം.
ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം ഓവനിൽ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 30-35 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കുക്കറിനുള്ളിൽ ഉപ്പിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് 40-45 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.