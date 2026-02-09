English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Oats and Banana Cake Recipe: മൈദയും പഞ്ചസാരയും ഇല്ല; കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യമായി കൊടുക്കാം, ഹെൽത്തി ഓട്സ് ബനാന കേക്ക് റെസിപ്പി..!

Oats and Banana Cake Recipe: മൈദയും പഞ്ചസാരയും ഇല്ല; കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യമായി കൊടുക്കാം, ഹെൽത്തി ഓട്സ് ബനാന കേക്ക് റെസിപ്പി..!

മൈദയും പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാതെ ഏറെ ആരോ​ഗ്യകരമായ രീതിയിലാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 9, 2026, 12:17 PM IST
  • ഇതിന് മൈദയോ പഞ്ചസാരയോ ആവശ്യമില്ല.
  • അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വിഭവമായിരിക്കും ഈ ഓട്സ് ബനാന കേക്ക്.

Oats and Banana Cake Recipe: മൈദയും പഞ്ചസാരയും ഇല്ല; കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യമായി കൊടുക്കാം, ഹെൽത്തി ഓട്സ് ബനാന കേക്ക് റെസിപ്പി..!

കേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. പലവിധത്തിലുള്ള കേക്കുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിലുൾപ്പെടെ ലഭ്യമാണ്. പലരും കേക്കുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ തയാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ രുചികരവും ആരോ​ഗ്യകരവുമായ ഓട്സ് ബനാന കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഇതിന് മൈദയോ പഞ്ചസാരയോ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വിഭവമായിരിക്കും ഈ ഓട്സ് ബനാന കേക്ക്.  

ഓട്സ് ബനാന കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 

ഓട്സ്: 1.5 കപ്പ് (പൊടിച്ചത്)
നന്നായി പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പഴം: 2-3 എണ്ണം
മുട്ട: 2 എണ്ണം (വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെഹ്കിൽ മുട്ട കഴിക്കാത്തവർ ആണെങ്കിൽ അര കപ്പ് തൈര് ഉപയോഗിക്കാം)
തേൻ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പാനി: അര കപ്പ്
ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കിയ നെയ്യ്: കാൽ കപ്പ്
ബേക്കിംഗ് പൗഡർ: 1 ടീസ്‌പൂൺ
വാനില എസ്സൻസ്: 1 ടീസ്‌പൂൺ
കറുവാപ്പട്ട പൊടി: അര ടീസ്‌പൂൺ (നല്ല മണം ലഭിക്കാൻ)
നട്സ് (അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, വാൾനട്ട്): ആവശ്യത്തിന്

Also Read: Peanut Butter Smoothie: അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്മൂത്തി; എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം 'പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി'!

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:

കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ മിശ്രിതം ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം പഴം ഒരു ബൗളിലിട്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് മുട്ട (അല്ലെങ്കിൽ തൈര്), തേൻ, ഓയിൽ, വാനില എസ്സൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ പൊടിച്ച ഓട്സ്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, കറുവാപ്പട്ട പൊടി എന്നിവ ചേർക്കുക.

ഉണങ്ങിയ പൊടികൾ പഴം മിശ്രിതത്തിലേക്ക് കുറശ്ശെയായി ചേർത്ത് പതുക്കെ ഇളക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്സ് കൂടി ചേർക്കാം. ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ അല്പം നെയ്യ് തടവി മാവ് ഒഴിക്കുക. മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള നട്സ് വിതറാം.

ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം ഓവനിൽ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 30-35 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കുക്കറിനുള്ളിൽ ഉപ്പിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് 40-45 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

