Belly Fat: എത്ര വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും വയർ കുറയുന്നില്ലേ? എങ്കിൽ ഇവയാണ് കാരണം

എത്ര വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ വയർ കുറയുന്നില്ലേ? വ്യായാമം കൊണ്ട് മാത്രം വയർ കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിരുത്. അതിന് മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. വ്യായമത്തിനൊപ്പെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയത് നോക്കൂ.....
തെറ്റായ ഭക്ഷണക്രമം
അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമമാണ് വയറിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞ് കൂടാൻ കാരണം. അന്നജം കൂടുതലുള്ളതും ചീത്ത കൊഴുപ്പുള്ളതുമായ ഭക്ഷണക്രമം ഒഴിവാക്കുക. പകരം, ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുക , ചുവന്ന മാംസം ഒഴിവാക്കുക. മത്സ്യം, നട്സ്, അവോക്കാഡോ തുടങ്ങിയവ കൂടുതൽ കഴിക്കുക.
അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്
വിസറൽ കൊഴുപ്പ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രമേഹത്തിനും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനും അതിലേറെ കാര്യങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. അതിനാൽ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
പുകവലി
വയറിലെ കൊഴുപ്പ് വർദ്ധിക്കാൻ പുകവലി കാരണമാകുന്നുതായി പഠനം പറയുന്നു. അതിനാൽ പുകവലി ഒഴിവാക്കുക.
സമ്മർദ്ദം
സ്ട്രെസ് ഹോർമോണായ കോർട്ടിസോൾ കൊഴുപ്പ് നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകുന്നു. യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ എന്നിവ സഹായകമാണ്.
തെറ്റായ വ്യായാമം
എയറോബിക് വ്യായാമം (നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടം പോലുള്ളവ) തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കൊഴുപ്പ് കുറയാൻ ഇത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാണ്. ദിവസവും ചെയ്യുകയും വേണം.
ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല
കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു . മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾക്ക് പകരം വെള്ളം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കലോറി കുറയ്ക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.