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Organ Donation: മസ്തിഷ്ക മരണം ഹേമന്ദിനെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ല; ഭർത്താവിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഓർമയിൽ ഭാര്യ

Hemant Kumar Agarwal Organ Donation: ഹേമന്ദ് കുമാർ അഗർവാളിന് തന്റെ 47ാം വയസിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഹേമന്തിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ മാല ചാർത്തെരുതെന്ന ഭാര്യയുടെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 26, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:55 PM IST
Organ Donation: മസ്തിഷ്ക മരണം ഹേമന്ദിനെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ല; ഭർത്താവിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഓർമയിൽ ഭാര്യ
Image Credit: Hemand | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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