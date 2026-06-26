/Organ Donation: മസ്തിഷ്ക മരണം ഹേമന്ദിനെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ല; ഭർത്താവിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ഓർമയിൽ ഭാര്യ

ചില ആളുകൾ മരണ ശേഷവും മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ജീവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ്. ഹേമന്ദ് കുമാർ അഗർവാൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി ജീവിച്ചു, സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും മുന്നിൽ, ഹേമന്ദിന് നിരവധി സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഡൽഹിയിലെ ദ്വാരകയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തിനായി മനോഹരമായ ഒരു വീട് പണിതു.
എന്നാൽ, താൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിർമ്മിച്ച വീട്ടിൽ താമസിക്കാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കിടാനും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. പക്ഷെ ആ വിടവാങ്ങലിലും ഹേമന്ദ് മറ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുഞ്ചിരി നൽകി. സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെ അഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തി നിർത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കി.
ക്ഷണിക്കാത്ത അതിഥി
2020 ഫെബ്രുവരി 29നാണ് എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞത്. അന്നേ ദിവസം ഹേമന്ദ് പെട്ടന്ന് ഛർദ്ദിച്ചു, തൊട്ടുപിന്നാലെ കടുത്ത പനി. ഹേമന്ദിനെ പെട്ടന്ന് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആകാശ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ സിടി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻട്രാവെൻട്രിക്കുലാർ രക്തസ്രാവം കണ്ടെത്തി.
പെട്ടന്ന് തന്നെ ഹേമന്ദിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായി. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആർട്ടെമിസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഡോക്ടർമാർ സാധ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സകളും നൽകി, ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തി, പക്ഷെ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. 2020 മാർച്ച് 12 ന് ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി അറിയിച്ചു.
പ്രതീക്ഷയുടെ ഉറപ്പ്
ആർട്ടെമിസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷനിലെ കൗൺസിലർമാരും കുടുംബത്തോട് ആദ്യമായി അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഹേമന്ദിന്റെ മകൾ അപൂർവ തന്റെ പിതാവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹവും കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചു. ഹേമന്ദിന്റെ ഭാര്യ ബർഖയും ഭർത്താവിന്റെ അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ സമ്മതം നൽകി. രണ്ട് വൃക്കകളും കരളും ദാനം ചെയ്തു. കരൾ പുതുജീവൻ നൽകിയത് ഒരു കുഞ്ഞിനായിരുന്നു.
ഇന്നും മാല ചാർത്തിയിട്ടില്ല
തന്റെ കടമകൾ എല്ലാം അവസാനിച്ച ശേഷം ഒരു യാത്ര പോകണമെന്നായിരുന്നു ഹേമന്ദിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് ഭാര്യ ബർഖ പറയുന്നു. തന്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് വാചാലയാകുമ്പോൾ അഭിമാനത്തിന്റെ തിളക്കം ബർഖയുടെ കണ്ണിലുണ്ട്. "ഇതുവരെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഞാൻ ഒരു മാല ചാർത്തിയിട്ടില്ല, കാരണം എനിക്കും എന്റെ കുട്ടികൾക്കും അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, മറ്റൊരാളുടെ രൂപത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ശ്വസിക്കുന്നു."
സീ മീഡിയയുടെ അഭ്യർത്ഥന: അവയവദാനം മഹാ ദാനം
അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും വളരെ കുറവാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും കൃത്യസമയത്ത് അവയവങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതുമൂലം മരണപ്പെടുന്നത്. കടുത്ത ദുഃഖത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ തീരുമാനം മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശവും പ്രതീക്ഷയും നിറയ്ക്കുമെന്നാണ്.
സീ മീഡിയയുടെ 'സിന്ദഗി കെ ബാദ് ഭി' (Zindagi Ke Baad Bhi) എന്ന ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്ന്റെ ഭാഗമാകൂ, അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കൂ, ഒപ്പം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകിയേക്കാം.
അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
1. ആർക്കൊക്കെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം?
അവയവദാനം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം:
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ദാനം (Living Donation): ഒരാൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൃക്കയോ കരളിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
മരണാനന്തര ദാനം (Deceased Donation): ഒരു വ്യക്തിക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ഹൃദയം, കരൾ, വൃക്കകൾ, കണ്ണുകൾ, ശ്വാസകോശം തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം.
മെഡിക്കൽ സംഘം കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ.
2. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം?
നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 1800-11-4770 എന്ന സർക്കാർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ആശുപത്രി അധികൃതർ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഒരു സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അവയവദാനത്തിന് യാതൊരുവിധ ചെലവുകളുമില്ല, മാത്രമല്ല ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കായി കുടുംബം പണം നൽകേണ്ടതില്ല.
പൂർണ്ണമായ ആദരവോടെയും അന്തസ്സോടെയുമാണ് അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. ശരീരത്തിൽ പ്രകടമായ വടുക്കളോ വൈകല്യങ്ങളോ അവശേഷിക്കില്ല, കൂടാതെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം അന്തിമ ചടങ്ങുകൾക്കായി കുടുംബത്തിന് ബഹുമാനപൂർവ്വം വിട്ടുകൊടുക്കും.
3. അവയവദാനത്തിനായി എവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?
NOTTO-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ notto.mohfw.gov.in സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഡോണർ കാർഡ് (Donor Card) നേടാനും സാധിക്കും. NOTTO കൂടാതെ, മോഹൻ ഫൗണ്ടേഷൻ (MOHAN Foundation), ഓർഗൻ ഇന്ത്യ (Organ India) തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഓൺലൈൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
4. NOTTO വെബ്സൈറ്റിൽ ഫോം എങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാം?
notto.mohfw.gov.in സന്ദർശിച്ച് ഹോംപേജിലെ "Register for Organ Donation" എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗഭേദം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി, വിലാസം എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് "എല്ലാ അവയവങ്ങളും" (All Organs) തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളോ വൃക്കകളോ പോലുള്ള പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
രണ്ട് സാക്ഷികളുടെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ പേരും ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിവരങ്ങളും നൽകുക.
ലഭിക്കുന്ന OTP വഴി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
ഫോം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഓർഗൻ ഡോണർ കാർഡ് തയ്യാറാകും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
5. രജിസ്ട്രേഷന് എന്തെങ്കിലും ഫീസ് ഉണ്ടോ?
ഇല്ല, അവയവദാനത്തിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായും സൌജന്യമാണ്. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഒരാളുടെ മരണശേഷം അവയവദാനത്തിന് കുടുംബത്തിന്റെ അന്തിമ സമ്മതം നിയമപരമായി ആവശ്യമാണ്.
6. എന്താണ് ഡോണർ കാർഡ്?
മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തതിന് ശേഷം നൽകുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡാണ് ഡോണർ കാർഡ് (Donor Card). ഇത് അവയവദാതാവാകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതമായി കണക്കാക്കുന്നു. എങ്കിലും, അവയവദാനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ മരണശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സമ്മതം അത്യാവശ്യമാണ്.
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