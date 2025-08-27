English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Organ Transplantation: മനുഷ്യനിൽ പന്നിയുടെ ശ്വാസകോശം മാറ്റിവെച്ചു; ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരം

Pig Lung Transplant: ശ്വാസകോശവും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 27, 2025, 06:57 PM IST
  • ഇടത് ശ്വാസകോശമാണ് മാറ്റിവച്ചത്
  • നെയ്ചർ മെഡിസിൻ ജേണലിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

Organ Transplantation: മനുഷ്യനിൽ പന്നിയുടെ ശ്വാസകോശം മാറ്റിവെച്ചു; ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരം

മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ആന്തരികാവയവം മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാധ്യത നേരത്തേത്തന്നെ ശാസ്ത്രലോകം തെളിയിച്ചതാണ്. മുൻപ് ഹൃദയം, വൃക്ക എന്നീ അവയവങ്ങളാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ചേർത്തത്. ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശവും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച മനുഷ്യനിൽ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ പന്നിയുടെ ശ്വാസകോശം മാറ്റിവച്ചത് വിജയമായിരുന്നുവെന്ന വിവരം ശാസ്ത്ര ലോകം പുറത്തുവിട്ടു. ചൈനയിലാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച 39കാരനിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഇടത് ശ്വാസകോശമാണ് മാറ്റിവച്ചത്.

മറ്റൊരു ജീവി വർ​ഗത്തിന്റെ അവയവങ്ങളോ കോശങ്ങളോ മനുഷ്യനിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ചികിത്സയെ സെനോട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ അവയവ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. നെയ്ചർ മെഡിസിൻ ജേണലിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

