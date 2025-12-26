ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പടരുന്ന ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ. രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെയും മറ്റ് അവയവങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കും. എന്നാൽ കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെ കൊളസ്ട്രോളിനെ വരുതിയിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ?
മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവന് അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. ശരീരത്തിലെ തന്മാത്രകൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു പാടപോലെ പ്രവർത്തിച്ച് അവയെ ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഇത് ശരീരത്തിൽ അമിതമായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു.
ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ
1.റെഡ് മീറ്റ്: ബീഫ്, പോർക്ക്, ആട്ടിറച്ചി തുടങ്ങിയവയും സോസേജ് പോലുള്ള സംസ്കരിച്ച മാംസങ്ങളും.
2.പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാത്ത പാൽ, വെണ്ണ, ക്രീം തുടങ്ങിയവ.
3.മധുരപലഹാരങ്ങൾ: കേക്ക്, ബിസ്ക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബേക്ക് ചെയ്ത പലഹാരങ്ങൾ.
4.വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ: എണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ വിഭവങ്ങൾ.
5.സസ്യ എണ്ണകൾ: പാം ഓയിൽ, വെളിച്ചെണ്ണ തുടങ്ങിയവയിൽ പൂരിത കൊഴുപ്പ് (സാച്യുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്) കൂടുതലാണ്.
സസ്യങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ സസ്യഭക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പൂരിത കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് പ്രതിദിന കലോറിയുടെ 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായി നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
