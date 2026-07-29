Silent Infertility: ആർത്തവം കൃത്യമാണെങ്കിൽ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമോ? എന്താണ് 'സൈലന്റ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി'?

ആർത്തവം കൃത്യമായി വന്നാലും വേദന ഇല്ലാതെയിരുന്നാലും മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാതെയിരുന്നാലും പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത സാധാരണയാണെന്ന് പല സ്ത്രീകളും പല കുടുംബങ്ങളും കരുതും. എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രത്യുൽപാദനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകളോടെ വരണമെന്നില്ല. പല ദമ്പതികൾക്കും, ഗർഭധാരണം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കാത്തപ്പോഴാണ് ആദ്യ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലും.
ഇതിനെയാണ് ഡോക്ടർമാർ 'സൈലന്റ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി' (Silent Infertility) അഥവാ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത വന്ധ്യത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പുതിയ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ത്രീകൾക്കും വന്ധ്യത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ, ഗർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പല സ്ത്രീകളും തിരിച്ചറിയുന്നത്.
സൈലന്റ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ കാരണമെന്ത്?
വന്ധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും ശരീരത്തിൽ മുൻകൂട്ടി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, അണ്ഡാശയത്തിന്റെ ശേഷി കുറയുന്നത് സാധാരണയായി വേദനയോ ആർത്തവ വ്യതിയാനങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. പുരുഷന്മാരിലും ശുക്ലത്തിന്റെ അളവോ ചലനശേഷിയോ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും യാതൊരുവിധ അസ്വസ്ഥതകളും തോന്നണമെന്നില്ല.
അതുപോലെ, മുൻകാല അണുബാധകൾ കാരണം ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് വർഷങ്ങളോളം തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകാം. പി.സി.ഒ.എസ് (PCOS) ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. കുട്ടികളാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പലരും തങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ.
പ്രായം പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെ ബാധിക്കുമോ?
35 വയസ്സിനു ശേഷമാണ് പല സ്ത്രീകളും ഫെർട്ടിലിറ്റി പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. പ്രായമാകുമ്പോൾ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കുറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിന് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. ഇതിന് യാതൊരുവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാറില്ല. ആർത്തവം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 30-കളുടെ തുടക്കം മുതൽ സ്ത്രീകളിലെ അണ്ഡാശയത്തിന്റെ ശേഷി പടിപടിയായി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം.
പുരുഷൻമാരിലെ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി
പുരുഷൻമാരുടെ പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയാണ് പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗർഭധാരണത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന കേസുകളിൽ 40 മുതൽ 50 ശതമാനത്തോളം കാരണമാകുന്നത് പുരുഷന്മാരിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എങ്കിലും, പങ്കാളി നിരവധി പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയയായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ ദമ്പതിമാർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്താണ് പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടത്.
ഡോക്ടറെ എപ്പോൾ കാണണം?
35 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ശ്രമിച്ചിട്ടും ഗർഭധാരണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണണം. 35 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആറുമാസം കൊണ്ട് ഗർഭധാരണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിശോധനകൾ നടത്താം. ഇനി രണ്ടുപേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുൻപ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
സൈലന്റ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കണ്ടെത്താം
കുട്ടികളില്ലാത്ത എല്ലാ ദമ്പതികളും എല്ലാ പരിശോധനകളും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നർത്ഥമില്ല. സ്ത്രീകളിൽ, അവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ, അണ്ഡോത്പാദനം, അണ്ഡാശയത്തിന്റെ ശേഷി, ഫെലോപിയൻ ട്യൂബുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്ന ലളിതമായ പരിശോധനകളാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. പുരുഷന്മാരാകട്ടെ, ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതും ബീജ പരിശോധനയും ആണ് സാധാരണയായി ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
(Disclaimer: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇത് വൈദ്യോപദേശത്തിന് പകരമാവില്ല.)
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