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Silent Infertility: ആർത്തവം കൃത്യമാണെങ്കിൽ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമോ? എന്താണ് 'സൈലന്റ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി'?

What Is Silent Infertility: ശരീരം യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും തന്നില്ലെങ്കിലും വന്ധ്യതയുണ്ടാകുമോ?

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:34 PM IST
Silent Infertility: ആർത്തവം കൃത്യമാണെങ്കിൽ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമോ? എന്താണ് 'സൈലന്റ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി'?
Image Credit: Health

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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