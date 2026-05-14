Dog Pet Care Tips: കേരളത്തിൽ നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.
വീട്ടിലെ ഒരംഗത്തെപ്പോലെയാണ് നായ്ക്കളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിയമപരമായ വശങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായ മുൻകരുതലുകളും കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.
ലൈസൻസ് നിർബന്ധം: നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നവർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലൈസൻസ് എടുത്തിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്.
വാക്സിനേഷൻ: ഓരോ വർഷവും കൃത്യമായി പേവിഷ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ (Anti-Rabies Vaccine) എടുപ്പിക്കണം. ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനിവാര്യമാണ്.
നിയമനടപടികൾ: ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. നിയമലംഘനം നടത്തിയാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതിനൊപ്പം തടവോ പിഴയോ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
പേവിഷബാധ മാരകമായതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
വളർത്തുനായയെ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ നൽകണം.
നായയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പേവിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കണം.
നായയുടെ കടിയേറ്റാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ വൈദ്യസഹായം തേടുകയും കൃത്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
ഭക്ഷണത്തിൽ ജാഗ്രത വേണം
നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നായ്ക്കൾക്ക് ആരോഗ്യകരമാകണമെന്നില്ല. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ അവയുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാം. നായ്ക്കളുടെ മെനുവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്.
1. മുന്തിരിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും (Grapes)
മുന്തിരിയോ അത് അടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളോ നായ്ക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് അതീവ അപകടകരമാണ്. ഇത് നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷാംശം പടരുന്നതിനും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുന്നതിനും (Kidney Failure) കാരണമാകും.
2. കൂൺ (Mushroom)
മനുഷ്യർക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമാണെങ്കിലും നായ്ക്കൾക്ക് കൂൺ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കൂണിലെ ഫംഗസ് ബാധയോ അണുക്കളോ നായ്ക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. പഴകിയതോ പുളിച്ചതോ ആയ കറികളിൽ ചേർത്ത കൂൺ ഒരിക്കലും നൽകരുത്.
3. തക്കാളി
തക്കാളി നായ്ക്കൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പഴുത്ത തക്കാളിയേക്കാൾ നായ്ക്കൾക്ക് അപകടകാരി പച്ചത്തക്കാളിയാണ്. പച്ചത്തക്കാളിയിലുള്ള 'സൊലാനിൻ' (Solanine) എന്ന ഘടകം നായ്ക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ പച്ചത്തക്കാളിയോ അത് ചേർത്ത വിഭവങ്ങളോ നൽകരുത്.
4. സവാള (Onion)
നായ്ക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും നൽകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് സവാള. ഇത് പച്ചയായോ പാകം ചെയ്തോ നൽകുന്നത് നായ്ക്കളുടെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും അനീമിയ (രക്തക്കുറവ്) പോലുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
5. ഐസ്ക്രീം
പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിലുള്ള ലാക്ടോസ് ദഹിപ്പിക്കാൻ നായ്ക്കൾക്ക് പ്രയാസമാണ്. ഐസ്ക്രീം നൽകുന്നത് അവരിൽ ഗുരുതരമായ ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. കൂടാതെ ഇതിലെ ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയും നായ്ക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link. ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.